مرسيدس AMG تطرح ساعة يد فاخرة بـ 44,500 ريال!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تتعاون العديد من شركات السيارات مع صانعات الساعات لطرح إصدارات فاخرة حصرية لساعات اليد، آخرهم التعاون بين مرسيدس AMG وشركة IWC السويسرية.

ويُذكر أن الشركتين تعاونتا في الماضي أكثر من مرة منذ 2004، مع إعلانهما عن مجموعة ساعات “بايلوت واتش” الجديدة المستوحاة من سيارات AMG.

على سبيل المثال، غلاف الساعة مصنوع من مادة التيتاينوم الخفيفة جدا والمقاومة للخدوش بتصميم رمادي داكن مستوحى بشكل واضح من طلاء “ماجنو” الرمادي لسيارات AMG، كما تأتي الساعة بعداد كربوني أسود وشعار AMG في الوراء ضمن لمسات أخرى مميزة.

وقد فتحت شركة IWC باب الطلب على الساعة الجديدة بسعر 11,900 دولار (44,500 ريال).