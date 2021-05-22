موجز ”الخليج 365” للسيارات.. سباق بوجاتي والرافال وأسرع موديل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تودع السوق الأمريكية للسيارات بنهاية العام الجاري، ثنائي من أبرز السيارات ضمن فئة سيدان وكروس أوفر، هما مازدا 6 ومازدا CX-3.

سباق سحب مثير، شاهده الملايين، بين طراز بوجاتي شيرون وطائرة حربية طراز رافال، وكانت نتائجه مفاجئة للجميع.

أفصح رئيس شركة تسلا إيلون ماسك عن بعض مواصفات الجيل الثاني من طراز تسلا رودستر الرياضي الكهربائي المرتقب.

يعود الفضل لشركة فورد في تصنيع مجموعة استثنائية من المحركات التي أفادت العديد من ماركات السيارات، والتي تجمعها بها شراكة.