تعرف على أسباب وحلول خروج دخان أسود من عادم السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الزمن تتعرض السيارات لبعض المشاكل والأعطال، أحد هذه المشاكل الشائعة هي خروج دخان أسود من عادم السيارة، وهو ما يدل على وجود مشاكل في المحرك، ويرجع خروج هذا الدخان إلى عدد من الأسباب نستعرضها لكم خلال السطور التالية، مع الكشف عن حلول هذه المشكلة، وهي كما يلي.

– انسداد البخاخات

قد ينتج الدخان الأسود نتيجة لاتساخ البخاخات وانسدادها، وهو ما يسبب خلل في نسبة احتراق الوقود داخل غرفة الاحتراق، ويجب في هذه الحالة استخدام سائل تنظيف البخاخات الذي يتواجد في محطات الوقود وتنظيف البخاخات.

– خلل حساس العادم (الشكمان)

عند وجود خلل في حساس العادم فإنه يعطي اشارة خاطئة الى كمبيوتر السيارة بأن الوقود ضعيف، وبالتالي يقوم كمبيوتر بإرسال إشارة بضخ وقود بكميات زائدة إلى غرفة الاحتراق، مما يتسبب في خروج دخان أسود من العادم.

– انسداد فلتر الهواء

في حال تلف أو انسداد فلتر الهواء فإنه يؤدي إلى عدم دخول كمية الهواء الكافية إلى داخل غرفة الاحتراق، مما يزيد من نسبة احتراق الوقود عن الهواء، ولعلاج هذه المشكلة قم بتنظيف فلتر الهواء أو تغييره في حالة التلف.

– التزود بوقود مغشوش

إذا خرج الدخان الأسود بعد التزود بالوقود بشكل غير طبيعي، فإن هذا يدل على غش وخلط الوقود، ويجب هنا التوجه إلى مركز صيانة سحب الوقود المغشوش وتنظيف الخزان.