تعرف على طريقة تنظيف فلتر مكيف سيارتك بنفسك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر فلتر هواء المكيف من أبرز الفلاتر الهامة في السيارة، حيث يساعد على إزالة الأتربة والملوثات من الهواء المنبعث من المكيف في مقصورة السيارة، فيتمتع قائد السيارة والركاب بهواء نقي ونظيف، كما يساعد على عمل المكيف بكفاءة عالية، لذا يجب العناية بالفلتر وتنظيفه للحفاظ عليه.

وتزداد أهمية الحفاظ على نظافة فلتر هواء المكيف، مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وزيادة الأتربة خلال فصل الصيف، حيث إن تراكم الأوساخ والغبار في أجزاء الفلتر ترفع من احتمالية التعرّض إلى نقص في كفاءة عمل مكيف الهواء وعدم تبريده بالصورة المطلوبة.

لذا نقدم لكم خلال السطور التالية خطوات تنظيف فلتر مكيف سيارتك بنفسك في المنزل، وهي كما يلي:

– قم بفك فلتر المكيف من داخل علبته في طبلون السيارة، ستجده سهل الخلع بسبب عدم وجود مشابك أو حواجز إضافية لتثبيت الفلتر في موضعه.

– استخدم المكنسة الكهربائية في شفط الغبار والاتساخات من الفلتر.

– قم بملء وعاء بالماء الدافئ، ممزوج بنوع من المنظفات السائلة الخاصة بالتنظيف.

– أغمر الفلتر في السائل مع تحريكه برفق للتخلص من الغبار والأتربة التي توجد به.

– بعد إخراج الفلتر من الخليط قم بغسله بالماء باستخدام خرطوم الرش.

– ثم قم بوضع الفلتر في مزيج من الماء والخل للتخلص من البكتيريا، ثم اشطفه بالماء الفاتر.

– ثم قم بتجفيف الفلتر جيدا قبل أن تعيد تركيبه مرة أخرى.