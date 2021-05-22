فئات جاكوار اف بيس 2021 في السعودية Jaguar F-Pace

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت صانعة السيارات البريطانية جاكوار عن اف بيس 2021 الكروس اوفر الرياضية بالسوق السعودي عبر الوكيل شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، واليوم، سنتعرف على فئاتها واسعارهم ومواصفاتها بشكل اكثر تفصيلاً.

المحرك والأداء

تستمد السيارة قوتها من محرك بأربعة أسطوانات سعة 2.0 لتر تيربو بقوة 250 حصان و365 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات، مع نظام دفع كُلي، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.3 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 217 كم/س، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 82 لتر.

الخارجية

من الخارج لم تتغير السيارة كثيراً حيث حصلت على تحسينات عن النسخة السابقة بمصابيح أمامية ونهارية ليد، مع نظام التحكم بالإنارة العالية الأوتوماتيكي، ومن الجانب تحصل على جنوط مقاس 20 بوصة بلون أسود لامع، ويتوفر مقاس جنوط اخرى حسب الفئة، كما تأتي بمرايات جانبية بخاصية التسخين والذاكرة مع إضاءة ترحيبية وخاصية التعتيم من جهة السائق، وفي الخلف نجد جناح خلفي، وباب خلفي كهربائي.

تصميم المقصورة

التغييرات الأكبر حصلت في داخلية السيارة، حيث تأتي بمقاعد أمامية يُمكن تعديلها بـ 16 حركة كهربائياً مع خاصية الذاكرة، كما يُمكن طي المقاعد الخلفية مع المسند في المنتصف بنسب 40:20:40، وتأتي بعجلة قيادة بتصميم جديد قابل للتعديل كهربائياً، وسقف بانورامي ثابت.

ولتوفير إحساس الفخامة داخل المقصورة، تأتي المقصورة بمواد فاخرة تشمل سقف داخلي أسود مورزين، وعتبات أبواب معدنية مضيئة بكتابة جاكوار، بالإضافة إلى تطعيم ألومنيوم داخلي، وسجاد أرضيات فاخر، وإضاءة داخلية اختيارية بـ 10 ألوان، مع ناقل حركة جديد بلون الكروم.

التقنيات

بالنسبة لتقنيات المقصورة، فتأتي السيارة مُجهزة بأحدثها، حيث تتميز بعدادات سرعة إلكترونية من نوع TFT، وشاشة لمس أمامية مقاس 11.4 بوصة، مع تقنية بيفي برو الجديدة، ونظام ملاحة بخاصية البث المباشر، ويدعم النظام الترفيهي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ونظام الأوامر الصوتية.

وتتميز أيضاً بنظام ميريديان الصوتي بـ 13 سماعة بقدرة 400 واط، وشاحن لاسلكي للهاتف المحمول، مع خاصية الدخول والتشغيل بدون مفتاح، وتكييف هواء لاربع مناطق بشكل منفصل.

مزايا السلامة

تأتي السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على:

نظام مُساعد النقاط العمياء

حساس خلو المسار عند فتح الباب

حساس المركبات المقتربة عند الرجوع للخلف

كاميرا محيطية بتقنية ثلاثية الأبعاد

حساسات أمامية وخلفية

مكابح أوتوماتيكية

نظام المساعدة عند الخروج عن المسار

خاصية استشعار حركة المرور

مثبت سرعة ومحدد سرعة

نظام تنبيه السائق عند النعاس

نظام مراقبة ضغط الإطارات

الأسعار

وفي النهاية، بالنسبة لسعر السيارة عند الوكيل الحصري محمد يوسف ناغي شاملة الضريبة والرسوم الإدارية فهي كالتالي:

فئة ستاندرد بسعر 262,000 ريال

فئة آر دايمانيك SE بسعر 286,000 ريال

وتأتي السيارة بضمان يمتد لـ 5 سنوات أو 150,000 كم أيهما يأتي أولاً يتضمن:

ضمان أساسي لمدة 3 سنوات أو 100,000 كم أيهما يأتي أولاً.

ضمان ممتد لمدة سنتين أو 50,000 كم أيهما يأتي أولاً.

وتتوفر باقة صيانة شاملة لمدة 5 سنوات تتضمن مجموعات المكابح، وتشمل: