بالصور.. قوات مصرية تصل السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش المصري، السبت، وصول عناصر من قواته إلى الخرطوم لمشاركة الجيش السوداني في التدريب العسكري "حماة النيل".

وقال الجيش المصري، في بيان، إن عناصر من القوات المسلحة المصرية وصلت إلى دولة السودان الشقيقة للمشاركة فى التدريب المشترك "حماة النيل" والذي تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين.

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي إن التدريب العسكري "حماة النيل" يهدف إلى تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين، كما يأتي استمراراً لسلسلة التدريبات السابقة "نسور النيل -1"، و"نسور النيل -2".

وهذا التدريب هو ثاني تدريب عسكري بين الجيشين المصري والسوداني خلال شهرين.

ففي 5 أبريل/نيسان الماضي، اختتمت المناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين المصري والسوداني "نسور النيل 2" والتي استمرت لأيام في قاعدة مروي شمال السودان.





وقال البيان المصري، إن اللواء ركن مالك الطيب، مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية، رحب بالقوات المصرية المشاركة، كما أشاد بما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة، مؤكداً أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكرى بين البلدين .

وفي وقت سابق السبت، قال الجيش السوداني، إن التدريبات العسكرية المشتركة مع مصر تهدف لرفع القدرات واكتساب المهارات، وصولا للكفاءة القتالية.

وأوضح، في بيان صحفي، أنه "تحقيقا لهذا المسعى، ستُجرى تمارين مشتركة مع عدد من الدول الصديقة في أواخر شهر مايو/أيار الجاري".

وأكد البيان أن "هذه التمارين تأتي في إطار تنفيذ السياسة التدريبية للقوات المسلحة السودانية وتماشيا مع البروتوكولات الموقعة واتفاقيات التدريب المشترك بينها ونظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة".





ووفق البيان، يعقب تمرين "حماة النيل"، تدريب بحري مختلط بين القوات البحرية السودانية والمصرية بالبحر الأحمر.

وأضاف "تُجْرى جميع هذه التدريبات ضمن بروتوكولات موقعة مسبقا مع الدول الشقيقة والصديقة دعما لأواصر التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم العسكرية وصولا لاحترافية العمل العسكري".

ويوم الجمعة، أعلن السودان اكتمال الاستعدادات لانطلاق المشروع التدريبي السوداني المصري المشترك (حماة النيل) والذي سيجري في الأراضي السودانية في الفترة بين ٢٦ و٣١ مايو/ أيار ٢٠٢١ الجاري.



وخلال الأيام الماضية، وصلت القوات المصرية المشاركة في المشروع إلى قاعدة الخرطوم الجوية بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحرا.



