كيف وفرت يلو الحماية لعملائها مع تفشي فيروس كورونا؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – منذ أن تأسست الوفاق لتأجير السيارات (يلو) في مطلع القرن 21، وهي تحافظ على مكانتها ضمن احد أشهر وأكبر شركات تأجير السيارات بالسعودية طيلة عقدين من الزمن، وانطلاقاً من ريادتها وحرصاً على راحة عملائها وأمانهم، اتخذت يلو العديد من الخطوات الفعالة للتعامل مع تفشي فيروس كورونا يتضمنها ما يلي:

1- إجراءات أمان مشددة داخل الفروع:

فرض الحد الأقصى للأشخاص داخل المقر، والذي يعتمد على مساحة كل فرع بناء على القوانين التي أقرتها الدولة

مسافة أمان لا تقل عن 1.5 م بين كل عميل

التعقيم المستمر للفرع

تعقيم السيارة قبل وبعد الاستلام

منع التصافح

2- خاصية تنفيذ الحجز

حيث أتاحت للعملاء استئجار سيارتهم وإتمام إجراءات الحجز الكترونياً بالكامل عن طريق الموقع أو التطبيق، إذ أضيف تحديث جديد ليسهل على العميل عملية إتمام الحجز عن طريق إستخدام الهاتف المحمول أو عبر جهاز الحاسب الآلي ليوفر الكثير من الوقت والجهد دون الحاجة إلى الانتظار فترة أطول ومنعاً للزحام داخل مقار الشركة.

3- التعقيم المستمر للسيارات

وهو أمر قامت به يلو مع بداية الأزمة الراهنة وظلت ملتزمة به حتى يومنا هذا، وذلك بهدف ضمان أقصى درجات الحماية للعميل.

4- التعاون المباشر لتنفيذ قرارات السلطة الوطنية

حيث قامت الشركة بالتزام بأوقات الحظر حسب كل مدينة خلال الأزمة، بجانب دعم العملاء من خلال توفير خصومات على الحجز الإلكتروني وتقديم عروض تضمنت 100 كيلو إضافية لكل عميل.

5- دعم الكوادر الطبية

حرصت يلو على تقديم يد العون إلى الكوادر الطبية أبطال هذه المرحلة، حيث قامت بتقديم خاص بنسبة 25% لأبطال الصحة وأبطال الأمن.

كما أعلنت يلو بأن جميع منسوبيها لهم الحق في الحصول على يوم إجازة غير محسوبة من رصيد إجازات الموظف يوم تلقيه جرعة لقاح فيروس كورونا، وذلك تحفيزاً للموظفين من أجل الحصول على اللقاح الذي وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين مجاناً لجميع سكان المملكة؛ مواطنين ومقيمين.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور