مازدا توقف طرح طرازين من سيارتها في هذا البلد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تودع السوق الأمريكية للسيارات بنهاية العام الجاري، ثنائي من أبرز السيارات ضمن فئة سيدان وكروس أوفر، هما مازدا 6 ومازدا CX-3.

ونقل موقع "موتور وان" المتخصص بأخبار السيارات، عن شركة مازدا اليابانية، بأن عام 2021 سيكون الأخير للطرازين بالسوق الأمريكية.



وأضاف" الشركة اليابانية تخطط لطرح موديلات ضمن فئة SUV، صاحبة الشعبية الجارفة بالسوق الأمريكية، وهو السبب الرئيسي الذي دفع مازدا لاتخاذ هذا القرار السابق"

كانت مازدا قد طرحت الجيل الحالي من طراز 6 للسوق الأمريكية عام 2012، وانطلق بالأسواق رسميا بحلول عام 2013.

محركات اقتصادية



وقررت شركة مازدا اليابانية لتصنيع السيارات تقديم محركات أكثر اقتصادا وتوفيرا في موديلاتها الجديدة، لتناسب اقتصادات الجائحة المتدهورة.

يأتي ذلك من خلال عزم الشركة توسعة برنامج دفع الموديلات الجديدة من طرازيها Mazda3 وCX30 بمحركات البنزين الجديدة المعروفة باسم Skyactiv ذات تقنية الإشعال الذاتي، والتي تتميز بأنها اقتصادية أكثر.

ويولد محرك البنزين الأقوى المتوفر للموديلات الأعلى سعة 2.0 لتر قوة 137 كيلووات/186 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 240 نيوتن متر.

وتظل قيم الإصدارات المعتمدة على محركات بقوة 90 كيلووات/122 حصانا و110 كيلووات/150 حصانا دون تغيير.

ويفترض أن يحقق نظام الدفع الهجين المعتدل والمزود بمولد بدء دوران كهربائي توفيرا يبلغ حوالي 0.5 لتر لكل 100 كيلومتر. وعلى هذا يبلغ معدل استهلاك أكثر الموديلات اقتصادية 5.0 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 114 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ومطلع العام الجاري، أعلنت الشركة عن تطوير محرك سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم لموديلاتها الجديدة، والتي تتناسب مع خيار الدفع الرباعي ونظام الدفع الهجين.