بالفيديو.. سباق مثير بين سيارة بوجاتي وطائرة رافال.. من ربح؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سباق سحب مثير، شاهده الملايين، بين طراز بوجاتي شيرون وطائرة حربية طراز رافال، وكانت نتائجه مفاجئة للجميع.

وعرفت سيارات بوجاتي بكونها ماركة سيارات المستحيل، لما حققته من إنجازات هائلة في عالم السيارات عبر سنوات.

وأعادت بوجاتي نشر مقطع الفيديو رغم مرور عدة سنوات عليه على منصات التواصل الاجتماعي، فيما لم تكشف سبب ذلك.

ونقل موقع "موتور وان" مقطع الفيديو الذي كان ضمن حلقات الموسم العاشر من برنامج السيارات الشهير "توب جير".









وكشف الفيديو عن دخول السيارة شيرون العاملة بمحرك W16 في تحد للسحب مع طائرة الرافال التابعة للقوات الجوية الفرنسية.

وعرف هذا الطراز بأنه نسخة من أصل 20 نسخة صنعته بوجاتي باسم Chiron Sport Les Légendes du Ciel.

وكانت نهاية السباق لصالح سيارة بوجاتي العاملة بمحرك بقوة 1479حصانا، بتخطيها طائرة الرافال والعاملة بعزم دوران يصل لـ 58,550 نيوتن متر، قبل نجاحها في الإقلاع.



