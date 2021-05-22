إيلون ماسك يكشف تفاصيل أسرع طراز كهربائي على الأرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفصح رئيس شركة تسلا إيلون ماسك عن بعض مواصفات الجيل الثاني من طراز تسلا رودستر الرياضي الكهربائي المرتقب.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، عن ماسك قوله، إن الطراز الجديد يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 1.1 ثانية فقط، وقال متحديا " هو أسرع من أي طراز كهربائي على وجه الأرض"









وقال، ستتوفر هذه القدرة الخارقة من التسارع في فئة بعينها ستطرح ضمن فئات رودستر"،مضيفا " سنستخدم في تصنيعها واحدة من محفزات السرعة المستخدمة في تصنيع صواريخ شركة "سبيس إيكس" للفضاء التي يمتلكها"

وتوقع موقع "موتور وان طرح الطراز ببطارية خارقة تضخ طاقة بمعدل 250 كيلووات في الساعة، وتمنح المحرك القدرة على السير حتى مسافة 620 ميلا على شحنة واحدة.

"برق" فورد

وفي وقت سابق، قامت شركة تسلا بالرد على طرح فورد لأول نسخة كهربائية من شاحنتها الأشهر F-150 بإبلاغ عملائها بموعد بداية التصنيع لشاحنة "سايبر ترك".

وبحسب موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، قامت الشركة الأمريكية المتخصصة بصناعة السيارات الكهربائية برسائل إلكترونية لكافة عملائها الذين قاموا بحجز شاحنة سايبر ترك لشرائها.

وأعلمت تسلا عملاءها عبر البريد الإلكتروني أن تصنيع الشاحنة يبدأ رسميا خلال عام 2021، وبحسب "إنسايد إي في"، يمنح ذلك عملاء تسلا أملا في بداية تسليمهم الشاحنة بنهاية العام، أو خلال بداية 2022.

وكانت قد أشعلت فورد سوق الشاحنات الكهربائية بإعلانها رسميا عن طرح أول نسخة كهربائية بالكامل من شاحنتها F-150 باسم "البرق"، مع العلم بأن شاحنة F-150 هي الأعلى مبيعا بنسختها غير الكهربائية داخل الولايات المتحدة.