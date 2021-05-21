صور.. محرك فورد "بينتو" يغزو 7 موديلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعود الفضل لشركة فورد في تصنيع مجموعة استثنائية من المحركات التي أفادت العديد من ماركات السيارات، والتي تجمعها بها شراكة.

ومن أشهر المحركات ذات الأداء المتميز التي طرحتها فورد، محرك "بينتو"، الذي بدأ استخدامه منذ عام 1970.

وكشف موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، عن أبرز السيارات التي طرحت وكانت تعمل بهذا المحرك الشهير ذو الأربعة اسطوانات.

وكان أولها طراز فورد "بينتو" الأصلي الذي سجل الظهور الأول للمحرك، عام 1970 وكان يسع بين 1.6 و2.8 لتر، بقوة تتراوح بين 1993 و2301 سي سي.





من بعده، طرحت فورد طراز Taunus TC وعمل أيضا بمحرك "بينتو"، بقوة 1294 و1593 سي سي.





وطراز فورد Cortina Mk3 كان من السيارات أيضا التي عملت بمحرك "بينتو"، بسعة 1.6 لتر، وينتج قوة تتراوح بين 1593 و1599 سي سي.





وطراز فورد "كابري MK1"، كان من السيارات التي طرحت بمحرك "بينتو" من فورد، وطرحت منه فئات بنسخة V4 وأخرى V6 من المحرك.





وبقوة 100 حصان، قدمت فورد محرك بينتو في طراز آخر هو Escort Mk1 RS2000، ينتج قوة 1993 سي سي، موديل 1973.





ومن السيارات التي خصصت للسباقات وطرحت بمحرك "بينتو"، طراز Sierra RS Cosworth الذي شارك في عدد من سباقات الرالي، وتوفر بالمحرك بقوة 1993 سي سي، ينتج ما يتراوح بين 200 و600 حصان.





في ختام القائمة، كانت من بين الشاحنات التي طرحت بمحرك فورد "بينتو"، شاحنة Ranger Mk3 موديل عام 1998، التي طرحت بمحرك بسعة 2.3 لتر وبقوة 2501 سي سي.



