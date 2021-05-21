مازدا 6 و CX-3 سيتم وقف طرحهما بالسوق الأمريكي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في بيان صحفي رسمي، أكدت مازدا أنها ستوقف إنتاج اثنين من طرازاتها في الولايات المتحدة، حيث لن تُوفر كل من CX-3 ومازدا 6 كموديلات 2022.

تشرح الشركة قرارها وهو أنها أخذت في الاعتبار الاهتمام المتغير للمستهلكين، حيث أنها تريد الاستمرار في تقديم سيارات مصممة بشكل جميل وممتعة للقيادة، وقد تكون هذه خطوة قبل تدشين أجيالها الجديدة هُناك.

تم تقديم الجيل الحالي من مازدا 6 خلال معرض لوس أنجلوس للسيارات 2012، حيث بدأت مبيعاته في يناير 2013، وحصلت على نسخة فيس ليفت لموديل 2018، لكنها لم تحقق النجاح المرجو، حيث باعت الشركة 31,000 نسخة في 2018، مقارنة بـ 57,898 نسخة في 2015 بأمريكا.

وبالنسبة لـ CX3، فقد تم إطلاقها في أمريكا الشمالية كموديل 2016، وفي 2018 حصلت على إصدار فيس ليفت، وفي 2020 تم إيقاف بيع بعض إصداراتها، وأصبحت تتوفر بمزايا قياسية أكثر.

وفي الختام، تُشير الشائعات إلى أن الجيل التالي من مازدا 6 سيحصل على منصة جديدة، وسيتعين علينا الانتظار بضعة أشهر لمعرفة المزيد عن خطط مازدا لـ CX3 و6.

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