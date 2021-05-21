تعرف على خطوات تنظيف حساس عادم سيارتك بنفسك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر حساس العادم “الأكسجين” أحد أهم الحساسات في السيارات والذي يساعد على عمل المحرك بكفاءة تامة، حيث أنه الجزء المسؤول عن تحديد كمية الوقود المناسبة لعملية الاحتراق داخل المحرك.

وتتلخص وظيفة هذا الحساس الهام في إمداد حاسوب السيارة بنسبة الأوكسحين الخارجة من عملية الاحتراق في المحرك، ووفقاً لهذه المعلومات يحدد الحاسوب إذا ما كان الاحتراق كان جيد أو غير جيد، ومما إذا كان يستوجب إعادة ضبط نسب الوقود والهواء اللازم ضخها داخل غرفة الاحتراق في المحرك.

وفي حال تعرض حساس العادم للتلف فإنه يصيب الحاسوب بالخلل، مما يؤدي إلى زيادة ضخ الوقود للمحرك، ويسبب زيادة انبعاثات الغاز الملوثة للبيئة، لذا يجب العناية به للحفاظ عليه من التلف، اليوم نستعرض لكم طريقة بسيطة لتنظيف حساس العادم في المنزل، فقط عليكم اتباع الخطوات التالية.

– في البداية يجب تأمين الأجزاء الظاهرة من جسمك خاصة اليدين والعينين لعدم تعرضهم للضرر، حيث يفضل وضع قفازات في اليدين، ونظارات لحماية عينيك من البنزين.

– قم بإيقاف تشغيل المحرك، وانتظر قليلاً إلى أن تبرد السيارة تماماً، ثم قم بفصل الأصبع السالب من البطارية قبل البدء بالتنظيف.

– قم برفع السيارة عن الأرض قدر المستطاع بعد تثبيتها جيداً، ثم حدد مكان الحساس، حيث يتواجد في الناحية الأمامية أو في الناحية الخلفية للسيارة، ولنزع الحساس عليك رشه بالقليل من الزيت كي تتمكن من إزالته بسهولة.

– ضع الحساس بعد فكه في وعاء يتضمن كمية جيدة من البنزين مع تغطيته بشكل كلي، ثم قم بغلق الوعاء بإحكام، ثم قم برج الوعاء لمدة تتراوح بين الـ 10 دقائق والـ 15 دقيقة.

– بعد ذلك قم بترك الحساس في البنزين لليوم التالي، ثم عاود عملية رج الوعاء مرة أخرى، حتى يتم تنظيف الحساس جيداً.

– ثم قم بتجفيف الحساس بعد ذلك جيداً، ثم أعد تركيبه في موضعه، ثم أعد تركيب طرف البطارية، وقم بتشغيل السيارة.