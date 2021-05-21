فان ديزل يطلب 188 مليون ريال لاستكمال سلسلة فاست آند فيوريس

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يُعرض فيلم فاست آند فيوريس 9 في دور السينما الأمريكية ودول أخرى حول العالم، وتشير ردود الأفعال المبكرة إلى أنه الجزء الأفضل حتى الآن، حيث يبدو مثيراً وأكثر جنوناً من أي وقت مضى.

يُذكر أن الجزء السابع من السلسلة كان قد حقق أرباح بأكثر من مليار دولار (3.75 مليار ريال)، لذا يأمل المسؤولون التنفيذيون أن يحقق الجزء التاسع الجديد نجاحاً كبيراً، ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن فان ديزل يطالب بـ 50 مليون دولار (188 مليون ريال) لإكمال السلسلة كحق امتياز تُجاري.

ليس من الواضح الآن ما إذا كان يُطالب بالمزيد من المال مقابل دورة في بطولة الجزء العاشر والحادي عشر، أو الظهور في أحد الأفلام المقتبسة من السلسة القادمة.

وبصفته الممثل الرئيسي ورئيس شركة إنتاج السلسلة، يعتقد فان ديزل أن قوة نجمه وتأثيره يستحق هذا الاستثمار الضخم، ومع ذلك، فقد حقق فيلم هوبس آند شو بطولة جيسون ستاثام وذا روك أرباحاً بقيمة 750 مليون دولار (2.8 مليار ريال) دون مشاركة فان ديزل.

وفي الختام، يُذكر أن الجزء التاسع من السلسلة تكشف قصة تورينو بداية من وفاة والده في حادث سباق، وعلاقته بشقيقة جيكوب الذي يلعب دوره جون سينا.