تسريب بعض مواصفات تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر تسريبات تويوتا لاندكروزر قبل الكشف عنها رسمياً والذي يُتوقع أن يكون في 31 مايو أو 1 يونيو، حيث كشفت مستندات جديدة مسربة أنها ستحصل على منصة TNGA-F الجديدة وقير أوتوماتيكي بعشر سرعات.

سيبلغ طول الجيل الجديد 4,965 مم لإصدار جي آر سبورت و4,985 مم لإصدار ZX، ويبلغ ارتفاعها 1,945 مم، بزيادة قدرها 35 مم عن الجيل الحالي، في حين يبلغ عرض الإصدار الرياضي 1,990 مم، وإصدار ZX بعرض 1,980 مم، ويشترك كلاهما في نفس قاعدة العجلات بطول 2,850 مم.

ومن خلال التحول إلى محركات V6 الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، فقد قللت تويوتا سعة خزان الوقود بـ 15 لتر، والذي عمل على تقليل وزنها، كما تم استخدام سقف مصنوع من الألومنيوم، وتكشف المستندات أن الخلوص الأرضي لن يتغير.

وفي الختام، ترتبط تويوتا لاندكروزر الجديدة كلياً ميكانيكياً بشكل كبير بـ تندرا بيك اب التي تم طرحها مؤخراً، حيث ستستمد قوتها من نفس المحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 409 حصان و650 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما ستتوفر الاس يو في الجديدة على محرك ديزل V6 سعة 3.3 لتر بقوة 302 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران.

