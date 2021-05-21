لامبورجيني تُربي 600 ألف نحلة بجانب مصنعها لهذا السبب!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعمل شركات صناعة السيارات بجد لكي تُصبح أكثر صداقة للبيئة بتطوير التقنيات الكهربائية وغيرها من الطُرق، في حين أن بعضها ومنها لامبورجيني تستعين بالنحل أيضاً للقيام بذلك، حيث احتفلت باليوم العالمي للنحل مع الـ 600 ألف نحلة التي تُربيها بالقرب من مصنعهم بإيطاليا.

يتم الاحتفال باليوم العالمي للنحل سنوياً لنشر الوعي بأهميته لبقائنا كبشر، حيث بدأت صانعة السيارات الخارقة بتربية النحل في 2016 للمراقبة الحيوية بصنع منحل به ثمانية خلايا بالقرب من المصنع، وأصبح يضم الآن 12 خلية، وذلك لدراسة كيفية تأثير مصنعها على البيئة المحيطة من خلال سلوك النحل والعسل والشمع.

يقوم بهذه الدراسة عُلماء حشرات ومُربيين نحل متخصصين، ولمعرفة نتائج الدراسات بشكل دقيق، فقد استعانت لامبورجيني بكاميرات فيديو تابعة للشركة داخل خلايا النحل وخارجها لدراسة الملوثات البيئية بالقرب من المصنع، والذي ساعد في تحسين البيئة المحيطة بالمصنع.

وبالإضافة إلى ذلك، تُجري لامبورجيني أيضاً دراسات على مستعمرات النحل الانفرادي، والذي لا يميل إلى الطيران بعيداً عن خلاياه، بهدف المساعدة في تحديد الملوثات البيئية القريبة من المصنع، ويجدر بالذكر أنها حصلت على شهادة تثبت أنها شركة محايدة لثاني أكسيد الكربون بالرغم من مضاعفة مرافق الإنتاج الخاصة بهم.