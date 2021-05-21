لاند كروز تتحدى الزمن.. 10 موديلات "تلمع" في الأسواق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرف طراز تويوتا لاند كروزر كأحد أقوى السيارات الـSUV العملاقة ذات الدفع الرباعي، وطرح منه على مدار عقود مجموعة استثنائية من الأجيال.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، عن الفئات والنسخ التي يمكن اقتنائها من لاند كروزر مستعملة، دون الشعور بالقلق.

وفي مقدمتها، ضمت القائمة نسخة عام 1980 من طراز لاند كروزر، التي توفرت بمسمى تجاري Rugged، وطرحت بمحرك بسعة 4.2 لتر ينتج قوة 135 حصانا، بقدرات اقتحام للطرق الوعرة.





ونسخة عام 1984 من طراز لاند كروزر، التي توفرت بمسمى تجاري J70، وطرحت بمحرك بسعة 4 لترات من فئة V8.





ونسخة عام 1985 من طراز لاند كروزر، التي طرحت بمحرك توربيني بسعة 4 لترات، ينتج قوة 134 حصانا، بعزم دوران 232 لفة/قدم.





ونسخة عام 1988 من طراز لاند كروزر، التي طرحت بمحرك توربيني بسعة 4 لترات، ينتج قوة 155 حصانا، بعزم دوران 220 لفة/قدم.





ونسخة عام 1990 من طراز لاند كروزر، التي طرحت بمحرك توربيني بسعة 4.2 لتر، تربو ديزل.





ونسخة عام 1993 من طراز لاند كروزر، التي توفرت باسم تجاري J80، وطرحت بمحرك توربيني بسعة 4.2 لتر، ينتج قو 212 حصانا، بعزم دوران 275 لفة/قدم.





ونسخة عام 1996 من طراز لاند كروزر، التي توفرت بقدرات اقتحام للطرق الوعرة OFF-ROAD استثنائية.





ونسخة عام 1997 من طراز لاند كروزر، التي وثقت الذكرى الـ40 لطرح الطراز، وكانت من النسخ الأبرز منه.





ونسخة عام 1998 من طراز لاند كروزر، التي طرحت بمحرك V8 للمرة الأولى بسعة 4.7 لتر، ينتج قوة 230 حصانا، بعزم دوران 320 لفة/قدم.





ونسخة عام 2002 من طراز لاند كروزر، جاءت في ختام القائمة ضمن أقوى النسخ المستعملة منه.



