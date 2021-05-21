إسبانيا تفتح أبوابها للسياح من 10 دول بدون قيود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألغت إسبانيا القيود الصحية المفروضة على الأشخاص القادمين من 10 دول في أوروبا وآسيا في إطار تسهيلات تقدمها لاستقبال السائحين.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الجمعة، إن إسبانيا ألغت القيود الصحية المفروضة على الأشخاص القادمين من 10 دول في أوروبا وآسيا، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستقبال السائحين مرة أخرى.

إلغاء القيود للمحصنين

وأضاف رئيس الوزراء الإسبانى، فى تصريحات أدلى بها الجمعة، فى معرض تجارى لأنشطة السياحة، أن الزوار من بريطانيا وإسرائيل سيكونون قادرين على دخول البلاد دون قيود اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.

وفى إطار تقديم المزيد من التسهيلات، أعلن سانشيز أن كل من تم تطعيمه بالكامل سيتمكن من دخول إسبانيا دون قيود اعتبارًا من 7 يونيو/حزيران المقبل، بغض النظر عن البلد الذي أتى منه، وحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن السائحين لن يفرض عليهم الخضوع للاختبار، أو الخضوع لفحوصات، أو أى متطلبات أخرى.

10 دول

واعتبارًا من يوم الإثنين المقبل سيتمكن محبو السفر، وقضاء العطلات، والمصطافين، من اليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية وتايلاند، والصين، ورواندا، إضافة إلى بريطانيا، وإسرائيل، من السفر إلى إسبانيا دون أي قيود.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، الجمعة أنه تم إعطاء إجمالي 23.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

3 أشهر لتطعيم 75%

وبحسب البيانات المعلنة الجمعة، يُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ 454.845 ألف جرعة في اليوم الواحد.. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إسبانيا ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 20 أسبوعا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 3.63 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 79.601 حالة، وهي تعد أكثر دول أوروبا تضررا من الجائحة.

انتهاء حظر التجول

ومر عام و15 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في إسبانيا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وفي 9 مايو/ آيار الماضي، احتفل الإسبان بالرقص في الشوارع ورددوا هتاف "حرية" وأقاموا احتفالات على الشواطئ بمناسبة انتهاء حظر التجول لمكافحة فيروس كورونا.

وعلى غرار احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، تجمع مئات معظمهم شبان في ميدان بويرتا ديل سول للتهليل مع دقات الساعة معلنة انتصاف الليل بينما ارتاد آخرون الشواطئ في برشلونة ومعهم مشروباتهم.