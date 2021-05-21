المصابيح المخفية.. 9 صور ترصد أبرز ظواهر عالم السيارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من الابتكارات المتميزة التي شهدتها صناعة السيارات في القرن الماضي واختفت الآن، ابتكار كشافات السيارات الأمامية المخفية.

والتي عرفت أيضا بالكشافات المنبثقة، التي تختفي داخل السيارة من الجهة الأمامية وتنبثق للأعلى لتظهر أمام السيارة أثناء القيادة.

وشهدت صناعة السيارات موديلات أيقونية كانت هي الأشهر التي توفرت بهذا الابتكار، وجمعها موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات ضمن هذه القائمة.

وضمت طراز بي إم دبليو الكلاسيكي BMW 850CSI الذي كان من أبرز السيارات المزودة بالكشافات الأمامية المنبثقة، وتمتع بسرعة قصوى تصل إلى 155 ميلا في الساعة.





وضمت القائمة، طراز بورش الكلاسيكي Porsche 911 Slantnose الذي كان من أبرز السيارات المزودة بالكشافات الأمامية المنبثقة، وتمتع بسرعة قصوى تصل إلى 161 ميلا في الساعة.





ومن بعده جاء طراز بي إم دبليو M1 الذي كان من أبرز السيارات المزودة بالكشافات الأمامية المنبثقة، وتمتع بسرعة قصوى تصل إلى 165 ميلا في الساعة.





وجاء طراز فيراري Ferrari 365 GTB/4 ضمن القائمة، والذي كان من أبرز السيارات المزودة بالكشافات الأمامية المنبثقة، وتمتع بسرعة قصوى تصل إلى 174 ميلا في الساعة.





ثم طراز دي توماسو De Tomaso Pantera الذي كان من أبرز السيارات المزودة بالكشافات الأمامية المنبثقة، وتمتع بسرعة قصوى تصل إلى 178 ميلا في الساعة.





وطراز دودج Dodge Charger Daytona الذي كان من أبرز السيارات المزودة بالكشافات الأمامية المنبثقة، وتمتع بسرعة قصوى تصل إلى 185 ميلا في الساعة.





وطراز هوندا Honda NSX الذي كان من أبرز السيارات المزودة بالكشافات الأمامية المنبثقة، وتمتع بسرعة قصوى تصل إلى 191 ميلا في الساعة.





وطراز لانسيا Lancia Stratos الذي كان من أبرز السيارات المزودة بالكشافات الأمامية المنبثقة، وتمتع بسرعة قصوى تصل إلى 199 ميلا في الساعة.





وطراز فيراري Ferrari F40 الذي كان من أبرز السيارات المزودة بالكشافات الأمامية المنبثقة، وتمتع بسرعة قصوى تصل إلى 228 ميلا في الساعة.



