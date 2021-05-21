8 دواعش في قبضة الأمن العراقي ببغداد ونينوى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت قوات الأمن العراقية، الجمعة، 8 من عناصر تنظيم داعش بعمليات متفرقة في بغداد ونينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن "قوات جهاز الاستخبارات العراقية تمكنت عبر كاميرات حرارية من رصد تحركات اثنين من عناصر تنظيم داعش تسللا من الحدود السورية إلى مناطق غربي محافظة نينوى يحملان الجنسية العراقية".

وتمكنت القوات بكمين من اعتقالهما وإحالتهما إلى الجهاز القضائي للتحقيق معهما.

وذكر البيان أن "الجهاز الاستخباري في قوات الشرطة الاتحادية تمكن من اعتقال 3 من عناصر داعش في أحد الفنادق بمنطقة البتاوين وسط بغداد بعد عمليات التحري وجمع المعلومات وتحديد الهدف".

كما كشفت خلية الإعلام الأمني، أن قيادات العمليات والفرق العسكرية في البلاد تمكنت خلال أسبوعين من قتل 7 إرهابيين واعتقال 81 آخرين في مناطق متفرقة من البلاد بقضايا الإرهاب بينهم 4 متسللين عبر الحدود العراقية - السورية.

وأوضح البيان أن حصيلة قيادات العمليات والفرق العسكرية في عملياتها وواجباتها في مختلف قواطع العمليات للفترة من 14 حتى 21 من الشهر الجاري أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين وإلقاء القبض على 81 من المطلوبين بتهم مختلفة بينها الإرهاب بينهم أربعة متسللين عبر الحدود العراقية السورية والعثور على 87 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع".



وأضاف البيان" "كما عثرت القوات العراقية على 18 وكراً و مخبأ و76 مخزنا للعتاد والأسلحة المتنوعة والعثور على 8 أسلحة خفيفة و5 أخرى متوسطة"، فضلا عن "العثور على 14 صاروخا مختلفة الأنواع والأحجام والعثور على مواد شديدة الانفجار وَمنصات لإطلاق الصواريخ وحاويات عتاد ومواد أخرى".