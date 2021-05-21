طريقة الكشف عن كفاءة محرك السيارة المستعملة قبل الشراء

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر المحرك القلب النابض للسيارة وأهم جزء بها على الإطلاق، وبدونه لا تستطيع تشغيل السيارة أو تحريكها، حيث أنه يتحكم في غالبية الأجزاء الميكانيكية والكهربائية بها، وفي حال تعرضه للأعطال فإنه يسبب العديد من المشاكل للسيارة.

لذا عند توجهك لشراء سيارة مستعملة، فإن أهم ما يجب فحصه هو المحرك، لكن لعدم إمتلاك الكثير من الأشخاص للخبرة الكافية لفحص هذا الجزء الهام، نستعرض لكم اليوم طرق بسيطة لفحص المحرك والكشف عن كفائته دون الاستعانة بأحد من الفنيين.

– وجود تسرب للزيوت

يجب فحص المحرك جيدًا وملاحظة وجود أي تسرب للزيوت عليه من الأعلى والأسفل، فإذا وجدت أثر للزيوت فهذا يدل على تقادم المحرك وتهالكه، وحينها يجب عدم شراء السيارة.

– صدور صوت مزعج أو اهتزازات

يجب الانتباه جيداً لصوت المحرك، خاصة عند بداية التشغيل، فإذا لاحظت خروج صوت مرتفع ومزعج عن المعدل الطبيعي، أو وجدت المحرك يهتز بصورة غير طبيعية، يجب في هذه الحالة عدم شراء السيارة، لأن هذه العلامات تدل على وجود أعطال ومشاكل بالمحرك.

– تغير لون العادم

يدل لون دخان العادم على مدى كفاءة المحرك وقوته، لذا يجب مراقبة لون العادم الصادر من مخرج العادم، وذلك بالضغط على دواسة الوقود في السيارة لعدة مرات سريعًا، في حالة ما وجدت تغيير في لون العادم سواء كان لونه أبيض أو أسود أو أزرق فإنه يجب الابتعاد عن شراء هذه السيارة.

– صدور أصوات طقطقة

إذا صدرت أصوات غريبة مثل الطقطقة من المحرك أثناء التشغيل، فإن هذا يدل على وجود مشكلة في الصمامات الخاصة به، مما يدل على عدم كفاءة المحرك.