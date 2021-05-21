قائمة أسرع 10 دراجات نارية بالأسواق في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لعشاق الدراجات النارية بأنواعها، تتوفر خلال عام 2021 مجموعة متميزة من الدراجات النارية ذات سرعة فائقة تضاهي السيارات الرياضية.

وجمع موقع "هوت كارز" الدراجات النارية الأسرع التي تتوفر في الأسواق خلال العام الجاري، بحسب السرعة القصوى التي تصل لها.

وضمت القائمة في مقدمتها، دراجة Kawasaki Ninja H2، التي تصل سرعتها القصوى لـ 209 أميال في الساعة، وتعمل بمحرك بقوة 998 سي سي.





تلته دراجة Ducati Panigale V4 S، التي تصل سرعتها القصوى لـ 203 أميال في الساعة.





ثم دراجة BMW S 1000 RR، التي تصل سرعتها القصوى لـ 203 أميال في الساعة، من ماركة بي إم دبليو الالمانية، وتعمل بمحرك ينتج قوة 205 أحصنة، بعزم دوران 83 لفة/قدم.





و دراجة Suzuki GSX-R1000R، التي تصل سرعتها القصوى لـ 190 ميلا في الساعة، من ماركة سوزوكي اليابانية.





و دراجة BMW M 1000 RR، التي تصل سرعتها القصوى لـ 190 ميلا في الساعة، من ماركة بي إم دبليو الألمانية.





ودراجة Honda CBR1000RR-R Fireblade، التي تصل سرعتها القصوى لـ 186 ميلا في الساعة، من ماركة هوندا اليابانية.

ثم دراجة Yamaha YZF R1، التي تصل سرعتها القصوى لـ 186 ميلا في الساعة، من ماركة ياماها اليابانية، وتتوفر بمحرك بقوة 998 سي سي.







بعدها دراجة Suzuki Hayabusa ، التي تصل سرعتها القصوى لـ 186 ميلا في الساعة، من ماركة سوزوكي اليابانية.





ثم دراجة Ducati Panigale V2، التي تصل سرعتها القصوى لـ 176 ميلا في الساعة.





وفي ختام القائمة، جاءت دراجة Ducati Panigale V2، التي تصل سرعتها القصوى لـ 160 ميلا في الساعة، وتعمل بمحرك بقوة 675 سي سي، 128 حصانا.



