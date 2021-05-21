بالصور.. شاحنات وسيارات SUV تتحول بسهولة لعربات تخييم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتناء سيارة للتخييم لا يلزم في الغالب شراء موديل VAN، حيث يمكن استغلال شاحنات وسيارات SUV، وتحويلها لعربة تخييم محترفة.

وينطبق ذلك على هذه المجموعة المتميزة من السيارات الـ SUV والشاحنات، التي كشف عنها موقع "هوت كارز"، وتصلح لأن تتحول لعربات للتخييم بمساعدة ورشة صيانة متخصصة.

ومنها طراز لاند روفر "ديفندر" بنسخته من عام 1983، المزودة بسقف قابل للإزالة، وتحديدا فئات L316 Defender و L663 Defender.





تلاه طراز تويوتا Toyota FJ Cruiser الذي يمكن أيضا تحويله لسيارة تخييم، لتمتعه بصالون داخلي على قدر كبير من الرحابة، ويعمل بمحرك V6 قوي.





ورغم صغر حجمه، يأتي طراز سوزوكي Suzuki Jimny ضمن هذه القائمة أيضا، باعتباره مناسبا للتخييم لقوة أدائه على الطرق الوعرة.





وطراز Jeep Wrangler صاحب السقف المكشوف، والأداء المتميز في اقتحام الطرق الوعرة، وهو من الموديلات التي يمكن أن تضاف لها خيمة متنقلة.





وضمن الشاحنات التي تصلح لهذا الأمر، شاحنة Toyota Hilux، التي تتمتع من الخلف بمساحة كبيرة تكفي لنصب خيمة متنقلة، بالإضافة لأدائها المتميز في الطرق الوعرة.





والنسخة ذات السقف المكشوف من طراز فورد برونكو، تأتي أيضا ضمن أنسب السيارات التي يمكن تحويلها لمركبات للتخييم.





وطراز من نيسان، هو Nissan Patrol GQ/GU الكلاسيكي، الذي طالما استخدم لرحلات الغابات، وكان من أبرز السيارات القادرة على اقتحام الثلوج.





في ختام القائمة، جاء الطراز الـ SUV الأنسب لأن يتحول لعربة تخييم في المناطق البرية، هو طراز تويوتا لاند كروزر، من النسخ الأحدث منه والكلاسيكية أيضا.



