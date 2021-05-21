تسلا ترد على "برق" فورد برسالة قوية.. موعد طرح "سايبر ترك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قامت شركة تسلا بالرد على طرح فورد لأول نسخة كهربائية من شاحنتها الأشهر F-150 بإبلاغ عملائها بموعد بداية التصنيع لشاحنة "سايبر ترك".

وبحسب موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، قامت الشركة الأمريكية المتخصصة بصناعة السيارات الكهربائية برسائل إلكترونية لكافة عملائها الذين قاموا بحجز شاحنة سايبر ترك لشرائها.

وأعلمت تسلا عملائها عبر البريد الإلكتروني أن تصنيع الشاحنة يبدأ رسميا خلال عام 2021، وبحسب "إنسايد إي في"، يمنح ذلك عملاء تسلا أملا في بداية تسليمهم الشاحنة بنهاية العام، أو خلال بداية 2022.





وكانت قد أشعلت فورد سوق الشاحنات الكهربائية بإعلانها رسميا عن طرح أول نسخة كهربائية بالكامل من شاحنتها F-150 باسم "البرق"، مع العلم بأن شاحنة F-150 هي الأعلى مبيعا بنسختها الغير كهربائية داخل الولايات المتحدة.