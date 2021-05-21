أول صور لـ"بي إم دبليو i4 M50" الكهربائية.. رفاهية بقوة 523 حصانا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من السيارات الكهربائية التي يرتقب طرحها لعام 2022 نسخة M عالية الأداء من طراز بي إم دبليو الكهربائي I4.

وحصل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات على لقطات مسربة هي الأولى للطراز، نقلا عن أحد الحسابات المهتمة بأخبار بي إم دبليو على موقع إنستجرام.

وكشف الموقع الأمريكي عن أن الطراز سيعلن عنه باسم تجاري i4 M50 ، ووفقا للتسريبات، من المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن الطراز بحلول الأول من يونيو المقبل.









وبجانب اللقطات، تم تسريب بعض المعلومات الخاصة بمواصفات الطراز، وتحديدا المحرك، فيطرح طراز بي إم دبليو i4 M50 ، بمحرك كهربائي بالكامل، ينتج قوة 523 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا خلال 4 ثواني.

ويعمل الطراز ببطارية كهربائية تمنح محركة القدرة على السير حتى مسافة 300 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.

ومن المقرر أن تعلن بي إم دبلوي عن التكلفة الرسمية للطراز بالتزامن مع طرحه.



