تعرف على أهم المقارنات بين فورد F-150 لايتنينج الكهربائية وتيسلا سايبرتراك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع تدشين فورد F-150 لايتنينج الكهربائية الجديدة وتهنئة إيلون ماسك لفورد على تمسكها بالمستقبل الكهربائي، دعونا نقارن بينها وبين تيسلا سايبرتراك القادمة.

لنبدأ بالمواصفات الرئيسية لفورد F-150 لايتنينج:

تسارع من السكون إلى 96 كلم\س في 4.4 ثانية وفق الرئيس الأمريكي جو بايدن.

مدى يصل إلى 483 كيلومتر للشحنة الواحدة بحد أقصى.

إمكانية شحن 80% من البطارية خلال 41 دقيقة بالشواحن فائقة السرعة.

نظام تعليق خلفي مستقل لأول مرة في تاريخ F-150

سعر تنافسي يبدأ من 40,000 دولار – 150,000 ريال قبل الدعم الحكومي للكهرباء.

هذه كلها أرقام مبهرة بالفعل مقارنة بالسعر، وتدل على أن فورد جادة تماماً في انتزاع حصة رئيسية لها من سوق البيك أب الكهربائي المتفجر.

ماذا عن سايبرتراك إذن؟.. لنذكركم بالمواصفات:

تسارع من السكون إلى 96 كلم\س في 2.9 ثانية فحسب لفئة المحركات الكهربائية الثلاثة الأغلى سعراً.

مدى أقصى 804 كيلومتر للشحنة الواحدة

شحن 80% من البطارية خلال 44 دقيقة بالشواحن فائقة السرعة.

سعر يبدأ من 40,000 دولار (150,000 ريال).

سايبرتراك ستكون أقوى وأسرع مع مدى أطول من منافستها، ولكن سيارات البيك أب أكبر وأهم من مجرد أرقام الأداء.. علينا انتظار طرحهما بشكل فعلي في الأسواق لإجراء مقارنات فعلية على أرض الواقع لمختلف الجوانب العملية.