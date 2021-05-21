اودي تطلق خدمة الاشتراك الشهري للملاحة والواي فاي بسعر باهظ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت أودي أمريكا خدمة اشتراك شهري لأنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية والواي فاي 4G لسياراتها بقيمة 85 دولار شهرياً – 319 ريال.

كما يشمل الاشتراك الجديد تقنية التعرف على الأصوات الطبيعية والتعرف على خط اليد، بينما الوافي فاي LTE 4F قادر على دعم 8 أجهزة مختلفة.

في حالة اختيار الاشتراك السنوي، ستطلب أودي 850 دولار (3190 ريال).. ووضحت أودي أن الاشتراك الشهري مناسب للخطط المؤقتة مثل الذهاب في رحلات طويلة والاحتياج لإنترنت وملاحة مؤقتاً أثنائها.

وسيتم تقديم الخدمة في البداية في موديلات كيو 5 وكيو 5 سبورتباك وA4 و A5 وإي ترون وإي ترون سبورتباك 2021.