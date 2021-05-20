لكزس تعزز أسطولها الكهربائي.. طرازان جديدان في الطريق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت ماركة لكزس اليابانية الفخمة على حماستها للتحول للطاقة الكهربائية بعد إعلانها عن طرازها الكهربائي الجديد LF-Z مارس الماضي.

ومن جديد، تعود لكزس على تأكيد عزمها للمضي قدما في هذا المشروع الذي تتجه له كافة ماركات السيارات بالتحول للطاقة الخضراء، بإعلانها عن قرب طرح طرازين جديدين بالطاقة الكهربائية، الأول يصل نهاية 2021 والثاني يطرح في 2022.

وبحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، تخطط "لكزس" بطرح ما لا يقل عن 10 سيارات كهربائية جديدة كليا قبل حلول 2025.





وفيما يخص الطرازين الأقرب للطرح، سيطرح الأول بمحرك كهربائي هجين PHEV، قبل نهاية العام الجاري، في حين يطرح طراز العام المقبل بمحرك كهربائي بالكامل، EV.

LF-Z Electrified

وسبق أن كشفت شركة لكزس النقاب عن سيارتها الاختبارية LF-Z Electrified Concept الكهربائية، والتي من المقرر طرحها في عام 2025.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الاختبارية الفارهة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 400 كيلووات/544 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 700 نيوتن متر.





وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة رباعية الدفع بوزن 2.1 طن من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3 ثوان فقط، بينما تقف سرعتها القصوى عند 200 كلم/س.

ويعتمد نظام الدفع على بطارية ليثيوم أيون سعة 90 كيلووات ساعة تصل بالسيارة إلى مدى السير 600 كلم.

وتظهر السيارة الاختبارية الجديدة بطول 4.88 متر، وبعرض 1.96 متر. وتتمتع السيارة بملامح عصرية من خلال الكشافات النحيفة، والخطوط الحادة، التي تمتد من مقدمة السيارة إلى المؤخرة عبر الأبواب الرباعية، والسقف المنساب للخلف بشدة، والجنوط الكبيرة قياس 22 بوصة، والتي تحتضنها رفارف مطلية باللون الأسود.

ويمكن تعتيم سقف السيارة البانورامي بضغطة زر واحدة، كما تعتمد السيارة على نظام ملتيميديا بنظام الذكاء الاصطناعي للتعرف على تفضيلات السائق.