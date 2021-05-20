أبرز سيارات الـSUV كروس أوفر المدمجة الفارهة في 2021.. ترشيح الخبراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر خلال عام 2021 الجاري مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة كروس أوفر SUV الفخمة المدمجة من مختلف الماركات.

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات تقييما لأفضل مجموعة سيارات تتوفر ضمن هذه الفئة خلال العام الجاري.

وضمت في مقدمتها، بالمركز العاشر طراز Jaguar E-Pace الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 42,045 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 296 حصان، بمعدل استهلاك إجمالي للوقود جالون واحد لكل 23 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريق السريع والطريق داخل المدن.





وفي المركز التاسع، طراز Land Rover Range Rover Evoque، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 44,350 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 296 حصان، بمعدل استهلاك إجمالي للوقود جالون واحد لكل 22 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريق السريع والطريق داخل المدن.





وفي المركز الثامن، طراز Cadillac XT4 الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 36,990 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 237 حصان، بمعدل استهلاك إجمالي للوقود جالون واحد لكل 26 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريق السريع والطريق داخل المدن.





و في المركز السابع، طراز Lexus UX، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 34,025 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 169 حصان، بمعدل استهلاك إجمالي للوقود جالون واحد لكل 32 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريق السريع والطريق داخل المدن.





و في المركز السادس، طراز Audi Q3 الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 37,095 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 591 حصان، بمعدل استهلاك إجمالي للوقود جالون واحد لكل 25 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريق السريع والطريق داخل المدن.





و في المركز الخامس، طراز Mercedes-Benz GLB-Class الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 39,100 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 221 حصان، بمعدل استهلاك إجمالي للوقود جالون واحد لكل 26 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريق السريع والطريق داخل المدن.





و في المركز الرابع، طراز Mercedes-Benz GLA-Class الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 37,280 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 221 حصان، بمعدل استهلاك إجمالي للوقود جالون واحد لكل 28 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريق السريع والطريق داخل المدن.





و في المركز الثالث، طراز BMW X2، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 37,945 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 302 حصان، بمعدل استهلاك إجمالي للوقود جالون واحد لكل 27 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريق السريع والطريق داخل المدن.





و في المركز الثاني، طراز BMW X1 الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 36,395 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 302 حصان، بمعدل استهلاك إجمالي للوقود جالون واحد لكل 27 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريق السريع والطريق داخل المدن.





و في المركز الأول، طراز Volvo XC40 الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 34,795 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 184 حصان، بمعدل استهلاك إجمالي للوقود جالون واحد لكل 26 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريق السريع والطريق داخل المدن.



