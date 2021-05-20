سباق تسارع بين بوجاتي شيرون سبورت وطائرة رافال المقاتلة! “فيديو”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وُضعت بوجاتي شيرون سبورت في سباق تسارع مثير أمام الطائرة الفرنسية المقاتلة “داسو رافال” في قاعدة عسكرية في شمال غرب فرنسا.

هذه البوجاتي سبورت تحديداً هي إصدار “أساطير الجنة” الحصري المقتصر على 20 نسخة، وقد جلس وراء المقود المخضرم بيير هنري رافانيل، والذي شارك في سباقات لومان للتحمل 14 مرة بين أعوام 1985 و2000، وفاز ببطولة فورمولا 3 الفرنسية في 1985، وتأهل لسباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1 في 1989.

لعقد مقارنات سريعة، تعتمد شيرون سبورت على محرك 16 سلندر تيربو رباعي 8 لتر بقوة 1500 حصان وعزم 1600 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي مزدوج 7 سرعات، وتتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كلم\س في 2.4 ثانية.

طائرة رافال الشهيرة في المقابل تتمتع بقوة 5727 حصان مع سرعة قصوى تصل إلى 1975 كلم\س، وتزن 10.3 طن، ويصل طولها إلى 15.5 متر وعرضها 10.86 متر.. بإمكانكم مشاهدة السباق في الفيديو المرفق.