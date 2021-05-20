جي.إم.سي هامر 2022 الكهربائية الأثقل وزنا.. ما السر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مجموعة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة عن النسخة الكهربائية من الشاحنة الخفيفة جي.إم.سي هامر إيدشن 1 لعام 2022.

وتزن الشاحنة الجديدة نحو 9046 رطلا (4.5 طن) بما يزيد عن ضعف وزن الفئة القياسية من الشاحنة "جي.إم.سي سيرا".



وأشار موقع أوتوبالا دوت كوم المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن وزن هامر الكهربائية يزيد عن النسخة التقليدية هامر إتش 1 بنحو 900 رطل ويزيد عن سيرا 2021 بنحو 2000 رطل.

وتقول شركة جي.إم.سي التابعة لمجموعة جنرال موتورز إن الشاحنة هامر هي شاحنة فائقة القوة حيث تصل قوة محركها إلى 1000 حصان بعزم شدته 11.5 ألف رطل لكل قدم مكعب ويمكنها الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان فقط.

وقال متحدث باسم الشركة الأمريكية إن الشاحنة هامر يجب أن تتجاوز كل التوقعات حول ما يمكن أن تفعله السيارات الكهربائية.

ومن المقرر طرح الفئة الأولى من الشاحنات الكهربائية هامر خلال الخريف المقبل بسعر يبدأ من 112595 دولارا بما في ذلك تكلفة شحنها. وبعد ذلك سيتم طرح فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) أوائل 2023.

وبحسب تقديرات جنرال موتورز فإن الشاحنة الكهربائية هامر تستطيع قطع مسافة تصل إلى 350 ميلا قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.

وتعتبر البطاريات الكهربائية الكبيرة التي تتيح للشاحنة الوصول إلى هذا المدى، هي السبب الرئيسي في زيادة وزن الشاحنة الجديدة ككل.

نفاد الكمية المطروحة

ومطلع شهر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت جنرال موتورز أنه تم حجز كل الكمية التي طرحتها للحجز من سيارتها الكهربائية الجديدة من طراز جي.إم.سي هامر إي.في إيدشن 1 من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) خلال دقائق.

وأعادت جنرال موتورز الاسم التجاري هامر كعلامة تجارية فرعية تحت العلامة التجارية لسيارات جي.إم.سي. وقد فتحت باب الحجز للسيارة جي.إم.سي هامر إي.في 2022 في فئة الشاحنات الخفيفة (بيك آب)، والتي تعتزم بدء بيعها في الخريف المقبل، في حين تعتزم بدء بيع السيارة جي.إم.سي هامر إي.في 2024 من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) في أواخر 2023.

في الوقت نفسه تعتزم جنرال موتورز بدء طرح الفئتين من السيارة الكهربائية من خلال عدد محدودة من السيارات تحت اسم "إيدشن 1" وقد تم حجز الكمية التي تم طرحها للبيع من الفئتين بيك آب أو إس.يو.في خلال دقائق، يذكر أن الشركة فتحت باب حجز هذه السيارات على موقعها الإلكتروني مقابل إيداع 100 دولار للسيارة الواحدة.

والسيارة مزودة بثلاثة محركات كهربائية بقوة 1000 حصان مع سقف متحرك وشارة خاصة. في حين يبدأ سعر السيارة هامر إي.في إيدشن 1 من فئة إس.يو.في والمنتظر طرحها في عام 2024 من 105595 دولارا.