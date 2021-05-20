"لامبورجيني" تلاحق فيراري في سباق الكهرباء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفرض السيارات الكهربائية نفسها على الجميع بما في ذلك شركات السيارات الرياضية الفارهة الكبرى مثل بورشه وفيراري وحتى لامبورجيني.

وتعتزم شركة لامبورجيني الإيطالية تحويل كل السيارات التي تبيعها بحلول 2025 إما إلى سيارات كهربائية تماما وإما إلى هجين بدرجة ما.



وتنتج هذه الشركات والماركات العالمية بعضا من أقوى وأشهر محركات الاحتراق الداخلي التقليدية في العالم، لكن التحول الذي تشهده صناعة السيارات العالمية يجبر الشركات على التزود بالمحركات الكهربائية أو الهجين.

وقال موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات إن خطة شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية الشهيرة لا تعني أبدا أنها تستهدف أن تصبح محورا لبناء تكتل في صناعة السيارات الهجين ينافس السيارة بريوس التي تنتجها تويوتا اليابانية، ولكن هذه الخطوة هي ما تحتاج إليه بالضبط لامبورجيني لكي تحافظ على استمرار محركاتها التقليدية التي تعمل بنظام الاحتراق الداخلي في الوقت الراهن.

وأشار الموقع إلى أن خطة تحول لامبورجيني نحو السيارات الكهربائية والهجين تتكون من 3 أجزاء. الجزء الأول لن يشهد تغييرات كبيرة بالنسبة لمجموعة منتجات الشركة التي ستواصل الاحتفاء بتراثها.

ولن تتوقف الشركة في هذه المرحلة عن إنتاج محركها فائق القوة وكثيف استهلاك الوقود ذي الـ 12 صماما. وبالفعل تعتزم الشركة طرح سيارتين جديدتين تعملان بهذه المحركات التقليدية في وقت لاحق من العام الحالي.

أما الجزء الثاني من الخطة فيتضمن البدء في استخدام المحركات الهجين التي تعمل بكل من الكهرباء والوقود التقليدي، دون أن يعني ذلك التوقف عن إنتاج السيارات ذات المحركات التقليدية.

وكانت السيارة سيان أولى سيارات لامبورجيني التي تعمل بتكنولوجيا الهجين، ولكن إنتاجها كان محدودا واستخدمت مكثفا كهربائيا فائق القوة بدلا من المحركات الهجين التقليدية.

ومن المقرر أن تطرح لامبورجيني أول سيارة هجين فعلية خلال 2023 وسيتم إنتاجها على نطاق تجاري. وبنهاية 2024 ستكون كل سيارة تبيعها لامبورجيني مزودة بمحرك كهربائي بطريقة ما.

وخلال النصف الثاني من العقد الحالي ستكون كل سياراتها كهربائية تماما وذلك قد يتم خلال الفترة من 2026 إلى 2029.

كما تركز الشركة على خفض الانبعاثات الكربونية سواء من سياراتها أو منشآتها الإنتاجية بنسبة 50%.

أول سيارة كهربائية من فيراري

الخطوة التي اتخذتها لامبورجيني سبقتها في ذلك شركة فيراري، وقال تقرير لمجلة إي.في.أو ماجازين المتخصصة في موضوعات السيارات إن فيراري التي لم تحدد موعدا صريحا للتوقف عن إنتاج السيارات ذات المحركات التقليدية كما فعلت منافستها بنتلي البريطانية، فإنها انضمت بالفعل إلى سوق السيارات الكهربائية من خلال سيارتها الهجين إس.إف90. وأشارت المجلة إلى فيراري ستقدم أول سيارة كهربائية كليا خلال 2025

ومن المحتمل أن تكون أول سيارة كهربائية من إنتاج فيراري فائقة القوة، لتنافس سيارات مثل لوتس إفيجا وريماك كونسبت2. في الوقت نفسه من المنتظر أن تكون السيارة طويلة ومنخفضة وواسعة وسريعة كما هو معروف عن سيارات فيراري ككل.

وبالتالي فإن سيارة فيراري الكهربائية لن تفقد أيا من السمات الأساسية لمنتجات هذه الشركة باستثناء المحركات التقليدية فائقة القوة لتحل محلها المحركات الكهربائية.

ومع تعمق فيراري في عالم السيارات الكهربائية، فإن الشركة قد تنتج طرزا كهربائية كليا أخرى. وقد نجد سيارة كهربائية لتحل محل السيارة إف.إف/جي.تي.سي/لوسو.