موديلات كتبت تاريخ رينو الفرنسية.. هل سيارتك بينها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت ماركة رينو إلى عالم السيارات عبر تاريخها الحافل مجموعة متميزة من الموديلات، أصبحت علامات في مسيرتها.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن أبرز موديلات ماركة رينو الفرنسية عبر تاريخها، والتي كانت بمثابة أيقونات للماركة.

وضمت القائمة في مقدمتها طراز Renault Alpine GTA، ضمن أبرز سيارات رينو والذي طرح في عام 1985 بمحرك V6 بقوة 2849 سي سي.





وطراز Renault 16، الذي طرحته الماركة الفرنسية عام 1973، وكان من أعلى موديلات الماركة مبيعا.





ومن السيارات المميزة أيضا في تاريخ رينو، طراز Renault R8 Gordini الذي قدمته الماركة عام 1964، وكان مخصصا للمشاركة في سباقات لومان 24 ساعة، يعمل بمحرك بقوة 1108 سي سي.





ومن النسخ الحديثة، ضمت القائمة أحد أبرز السيارات التي قدمتها رينو، هو طراز Clio الذي كان ظهوره الأول عام 1990، وصنعت منه رينو حتى الآن 15 مليون نسخة.





وطراز رينو Fuego، الذي طرحته الماركة عام 1980 وأصبح منذ ذلك الوقت من أبرز السيارات التي طرحتها الماركة الفرنسية، بسرعة قصوى تصل لـ 110 ميل في الساعة.





والطراز الكلاسيكي Renault 4CV، الذي اعتبرته رينو أحد أهم سياراتها، منذ طرحه للمرة الأولى عام 1961، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 56 ميلا في الساعة خلال 38 ثانية.





من بعده، ضمت القائمة طراز Renault Dauphine الكلاسيكي، كأحد أبرز سيارات الماركة الفرنسية، وتوفر في حقبة الستينيات، بمحرك بقوة 845 سي سي.





وضمن فئات VAN، ضمت القائمة موديل رينو Renault Espace كأحد أبرز سيارات الماركة الفرنسية، وصنعت منه 316,518 ألف نسخة منذ طرحه للمرة الأولى عام 1991.





اختتم الموقع القائمة بطراز رينو Renault Espace الذي طرحته الماركة الفرنسية للعرض عام 1958 ضمن معرض باريس الدولي للسيارات وأصبح من أهم سيارات الماركة عبر تاريخها.



