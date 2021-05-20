أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 20 مايو 2021.. الناجون من المذبحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعافى سوق العملات الرقمية، اليوم الخميس 20 مايو 2021، قليلا بعد مذبحة الأربعاء التي شهدت عمليات بيع مكثفة بعد أنباء عن فرض قيود صينية.

وتماسكت بيتكوين Bitcoin BTC (الأشهر في سوق العملات الرقمية المشفرة) بعد موجة هبوط تحت 40 ألف دولار الأربعاء.



وسجلت بيتكوين، اليوم الخميس، نحو 40,475 مقابل 38940.04 دولار بنسبة ارتفاع أكثر من 5%.

ونزلت القيمة السوقية للعملات الرقمية أمس الأربعاء بأكثر من 300 مليار دولار لتهوي من مستويات 2.13 تريليون دولار إلى مستويات 1.83 تريليون دولار.

وسجل سعر إيثريوم، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إيثريوم، حوالي 2,744.39 مقابل 2936.65 دولار أمس.

وصعد سعر دوجكوين Dogecoin DOGE مسجلا نحو .399 دولار حتى كتابة التقرير بحسب بلومبرج.

وتعافت عملة كمبيوتر إنترنت Internet Computer ICP محققة 176 دولارا، مقابل 147.71 دولار، مقابل أمس الأربعاء.

فيما واصلت عملة لايتكوين Litecoin LTC الهبوط مسجلة 209.08 دولار مقابل 269.98 دولار خلال تعاملات أمس.

وهبط سعر عملة بولكادوت Polkadot DOT، لتسجل نحو 28.64 دولار مقابل 37.18 دولار أمس الأربعاء.

كما هبط سعر العملة الرقمية يونيسواب Uniswap UNI ليسجل 26.27 دولار مقابل 30.38 دولار أمس.

وهوت العملة الرقمية تشينلينك الرقمية Chainlink LINK لتسجل نحو 29.93 دولار مقابل 38.09 دولار الأربعاء.

كواليس مذبحة الأربعاء

وفقدت العملات الافتراضية عالميا قرابة تريليون دولار من قيمتها السوقية في تعاملات، أمس الأربعاء، مقارنة مع ذروتها التاريخية الشهر الماضي.

ووفق حسابات ”الخليج 365” تراجعت القيمة السوقية للعملات الافتراضية في منتصف جلسة الأربعاء إلى 1.53 تريليون دولار، مقارنة مع 2.52 تريليون دولار في ذروة الصعود بمنتصف أبريل/نيسان الماضي.

ضربة صينية

وجاءت الانخفاضات الحادة بعد أن حظرت الصين على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات تقديم خدمات العملات المشفرة.

والثلاثاء، حظرت الصين على كافة المؤسسات المالية وشركات الدفع تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملات المشفرة، وحذرت المستثمرين من المضاربة في تداول العملات المشفرة.

وكانت هذه أحدث محاولة من الصين لتضييق الخناق على ما كان سوق تداول رقمي مزدهرا؛ إذ قالت ثلاث هيئات صناعية في بيان مشترك أمس إنه بموجب الحظر، يجب ألا تقدم البنوك وقنوات الدفع عبر الإنترنت للعملاء أي خدمة تتضمن العملات المشفرة، مثل التسجيل والتداول والمقاصة والتسوية.

إلا أن الصين حظرت تداول العملات الرقمية في وقت أعلنت فيه عن عملتها الرقمية الخاصة والمدعومة من الحكومة والبنك المركزي خلال وقت سابق من الشهر الجاري، والمعروفة باسم "شيا".

ويرى متتبعون أن الصين استغلت التذبذب الحالي في تعاملات العملات الافتراضية، لتزيد الإقبال على عملتها الخاصة "شيا"، والتي تريد منها أن تنافس بيتكوين خلال الفترة القريبة المقبلة.

وبدأت "شيا" طريق التداول رسميا خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، بينما لم تنشر منصتها أية بيانات رسمية عن حجم التداول الفعلي لها، وتكتفي بنشر توقعاتها بحجم الشراء.

تغريدات إيلون ماسك

أما السبب الثاني لهبوط بيتكوين، فهو استمرار تأثر هذه العملات بتغريدات إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، التي قال فيها إنه قد باع أو يبيع ما يملكه من عملات، لكنه عاد وقال إنه لم يبع حتى الإثنين الماضي.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تصعيد ماسك، مؤسس شركة "تسلا"، الرائدة عالمياً في صناعة السيارات الكهربائية، من انتقاداته لعملة "بيتكوين" باعتبارها غير مستدامة بيئياً، بينما دعم "دوجكوين" قائلاً، إنه لا يزال مؤمناً بالعملة المشفرة.