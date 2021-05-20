طراز كهربائي جديد من أوبل.. بداية الأسطول الأخضر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أوبل الألمانية عن طرحها لطراز كهربائي جديد تتوفر منه نسخة وحيدة فقط اختبارية باسم Manta GSe ElektroMOD.

ومن خلاله، تسعى أوبل للحاق بركب ماركات السيارات العديدة حول العالم التي أثبتت كفاءتها في صناعة السيارات الرياضية الكهربائية، على أن يكون بداية أسطول كامل من السيارات الكهربائية تطرحه أوبل مستقبلا.

ونشر موقع موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لطراز Manta GSe ElektroMOD، الذي يميزه أنه مستوحى في تصميمه من موديل كلاسيكي شهير طرحته أوبل في سبعينيات القرن الماضي، هو موديل Manta A.









ولتغيبها عن سوق السيارات الكهربائية، أسعد خبراء السيارات طرح أوبل لهذا الطراز، الذي أعلنت الماركة الألمانية انه سيعمل بمحرك كهربائي يتمركز بخلفية السيارة.

وسينتج المحرك الكهربائي للطراز قوة 145 حصان، بعزم دوران 188/لفة قدم، بنطاق سير حتى 124 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريته.

Corsa-e

وأعلنت شركة أوبل عن تقديم حزمة Rally Design لسيارتها Corsa-e الكهربائية، والتي تمنح السيارة مظهر مستلهما من موديلات سباقات الرالي.

وأوضحت أوبل الألمانية أن ثوب الراليات الجديد يتمثل في طقم رقاقات يتألق باللونين الأبيض والأسود، على أن يكون اللون الأبيض هو اللون الأساسي للسيارة.

ويعتمد الموديل القياسي من السيارة Corsa-e على سواعد محرك كهربائي بقوة 136 حصانا/260 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8.1 ثانية، بينما يبلغ مدى السير 337 كلم وفقا لدورة القيادة WLTP، وذلك بفضل البطارية سعة 50 كيلوواطا/ ساعة.

ومطلع العام الماضي، أعلنت شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات في مجموعة PSA عن تقليص ما يصل إلى 4100 وظيفة، وستنضم إلى منافسيها في جميع أنحاء العالم في عملية إعادة التوطين وسط تباطؤ المبيعات والاضطراب التكنولوجي.

وقالت الشركة في بيان لها إن التخفيضات ستركز على المصانع الألمانية في روزلسهايم وإيزيناخ وكايزرسلاوترن، حيث ستعيد أوبل فتح برنامج إجازة طوعية للموظفين للقضاء على 2100 منصب بحلول عام 2025.