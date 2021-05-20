سيارات SUV ممنوعة من دخول أمريكا.. حرب التجارة بريئة هذه المرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحظر الولايات المتحدة بيع عدد من السيارات بأسواقها لعدة أسباب تتعلق بمنح موديلات أمريكية من نفس الفئة الفرصة للازدهار بالأسواق.

تعمل هذه السيارات بمحركات لا تتناسب مع مواصفات الولايات المتحدة البيئية، الأمر الذي يعد من أسباب حظر تواجدها بالسوق الأمريكية.

بسبب هذه السياسة تفقد السوق الأمريكية مجموعة كبيرة من السيارات المتميزة ضمن فئة SUV، كشف عنها موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات.

وضمت القائمة طراز Nissan Patrol Nismo، الذي تفتقده السوق الأمريكية، وهو طراز SUV يعمل بمحرك ينتج قوة 428 حصانا بسعة 5.6 لتر.





وطراز SEAT Tarraco، الذي تفتقده السوق الأمريكية، لتفضيل الولايات المتحدة موديلات أخرى ضمن فئته من ماركات أخرى توفرها بالأسواق.





من بعده ضمت القائمة طراز Volkswagen T-Roc، وهو من السيارات التي تفتقدها السوق الأمريكية لانبعاثاته الضارة بالبيئة، والتي لا تتناسب مع مواصفات السوق الأمريكية.





الأمر نفسه ينطبق على طراز Toyota Land Cruiser 70، وهو من السيارات الكلاسيكية المحظورة بالسوق الأمريكية ضمن فئة SUV.





وطراز بيجو Peugeot 3008 الذي يحظر بيعه بالولايات المتحدة منذ عام 2017، غير أنه من السيارات المرشحة للعودة بعد توفير نسخ منه عاملة بمحرك كهربائي هجين لعام 2021.





وطراز سكودا Škoda Kodiaq، الذي تفتقده السوق الأمريكية لتكلفته المرتفعة وتوفر موديلات بإمكانيات أفضل ضمن فئته بالسوق الأمريكية.





وطراز Cupra Formentor التابع لعلامة كوبرا الفخمة المشتقة من ماركة سيات الإسبانية، وهو من السيارات المناسبة للسوق الأمريكية ورغم ذلك لا يتوفر للبيع بها.





وطراز Dacia Duster من السيارات أيضا التي تناسب السوق الأمريكية، غير أنها لا تتوفر بالولايات المتحدة لتوفر سيارات ضمن فئته بقدرات أعلى.





اختتم الموقع القائمة بطراز Ford Puma، وهو من السيارات التي يتسبب غيابها عن السوق الأمريكية في لغز رغم أنه تابع لماركة سيارات أمريكية وتتوافق به مواصفات السوق الأمريكية ضمن فئات SUV صغيرة الحجم.



