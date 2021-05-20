علامات الأعطال في السيارة.. 4 لمبات تحميك من مشكلات جسيمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرف على أهم العلامات التي تدل على وجود أعطال في السيارة والتي من المهم العمل على إصلاحها بشكل فوري منعا لحدوث مشكلات كبيرة بالسيارة .

يوجد بعض العلامات التي تدل على وجود أعطال في السيارة والتي من الممكن أن تؤثر على السيارة بالسلب، ومن خلال التقرير التالي نستعرض أهم علامات الأعطال في السيارة.





علامات الأعطال في السيارة:

اهتزاز السيارة:

عند اهتزاز السيارة في الطرق السليمة والممهدة للسير مع السرعة العالية ربما يكون هناك عطل في السيارة، وعليك بالتأكد من الإطارات حيث أن تآكلها قد يؤدي إلى اهتزاز السيارة أثناء القيادة بشكل ملاحظ، كما أنه عند اهتزاز السيارة يجب عليك أيضا فحص علبة عجلة القيادة حيث أن تآكل التروس يؤدي إلى الاهتزاز أيضا.

الأضواء التحذيرية:

الأضواء التي تظهر عند تشغيل المحرك عند استمرارها بعد التشغيل فإنها قد تدل على وجود بعض الأعطال في السيارة حيث ان هذه الأضواء يجب أن تختفي بعد دوران المحرك، ومن أهم العلامات المضيئة في تابلوه السيارة هي علامة فحص المحرك وعلامة زيت المحرك وعلامة ضغط زيت المحرك المنخفض، وهذه العلامات تدل على أن السيارة بها عطل وتحتاج إلى متخصص لفحصها.

رائحة الوقود:

عند وجود رائحة نفاذة مبالغ بها في الوقود فإن هذا يكون من إحدى علامات الأعطال في السيارة، وعليك بفحص الأنابيب الخاصة بعادم السيارة والتأكد من أنها غير تالفة، كما من المهم فحص طلمبة الوقود والأنابيب الخاصة بها والتأكد من عدم وجود تسريب في الوقود.

إرتباك بالمحرك:

عند الشعور بأن محرك السيارة يعمل بشكل غير طبيعي قد يدل هذا على وجود مشكلة في شمعات الإشتعال أو إنسداد في فلتر الوقود أو في رشاشات الوقود، ولهذا يجب فحص المحرك بشكل دوري.





علامات تحذيرية للأعطال بالسيارة:

لمبة ارتفاع حرارة المحرك:

عند ملاحظة لمبة ارتفاع حرارة المحرك مضاءة، فإن هذا دليل على أن حرارة سائل تبريد المحرك بالسيارة قد تجاوز الحد الأقصى، ومن ثم يجب إيقاف محرك السيارة على الفور وعمل فحص لمحرك السيارة لدى الفني المتخصص.

لمبة تحذير زيت المحرك:

عن إضاءة لمبة تحذير زيت المحرك فهذا يدل على أن ضغط الزيت أقل من معدلاته الطبيعية، أو يدل على تلف طرمبة الزيت أو تسرب الزيت، ولهذا من المهم إيقاف السيارة فور ملاحظتها وفحص المحرك.

لمبة تحذير الفرامل:

تعتبر مشكلات الفرامل من أكثر المشكلات الخطيرة التي من الممكن أن تتعرض إليها السيارة والتي تتسبب في الحوادث، ولهذا عن ملاحظة أن لمبة تحذير الفرامل مضاءة يجب التوقف فورا والعمل على فحص المكابح والفرامل وإصلاحها.

لمبة فحص المحرك:

عند إضاءة لمبة فحص المحرك فيكون هذا ناتج عن وجود مشكلة في انبعاثات المحرك، ويجب عليك الحرص على فحص السيارة والمحرك والعمل على إصلاح الأعطال المسببة لوجود هذا الضوء.