10 سيارات SUV صغيرة بحقيبة خلفية واسعة جدا.. موديلات 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر مجموعة من سيارات 2021 ضمن فئة SUV بمساحة كبيرة للتخزين بحقيبتها الخلفية، لعشاق الترحال بعدد كبير من الأمتعة.

وكشف موقع "كار أند درايفر" ضمن قائمة، عن السيارات الـ SUV صاحبة أكبر مساحة تخزين بحقيبتها الخلفية وضمت في المركز العاشر، طراز Kia Niro EV، الذي يتمتع بحقيبة خلفية قابلة لحمل حتى 19 حقيبة على مساحة 53 قدما مربعا.





في المركز التاسع، طراز Subaru Crosstrek، الذي يتمتع بحقيبة خلفية قابلة لحمل حتى 19 حقيبة على مساحة 55 قدما.





في المركز الثامن، طراز Mitsubishi Outlander Sport ، الذي يتمتع بحقيبة خلفية قابلة لحمل حتى 19 حقيبة على مساحة 49 قدما.





في المركز السابع، طراز Nissan Kicks، الذي يتمتع بحقيبة خلفية قابلة لحمل حتى 19 حقيبة على مساحة 32 قدما.





في المركز السادس، طراز Chevrolet Trailblazer، الذي يتمتع بحقيبة خلفية قابلة لحمل حتى 19 حقيبة على مساحة 54 قدما.





في المركز الخامس، طراز Buick Encore، الذي يتمتع بحقيبة خلفية قابلة لحمل حتى 20 حقيبة على مساحة 48 قدما.





في المركز الرابع، طراز Kia Soul، الذي يتمتع بحقيبة خلفية قابلة لحمل حتى 20 حقيبة على مساحة 62 قدما.





في المركز الثالث، طراز Kia Seltos، الذي يتمتع بحقيبة خلفية قابلة لحمل حتى 20 حقيبة على مساحة 62 قدما.





في المركز الثاني، طراز Jeep Renegade، الذي يتمتع بحقيبة خلفية قابلة لحمل حتى 21 حقيبة على مساحة 50 قدما.





في المركز الأول، كأكثر سيارة SUV ذات مساحة بحقيبتها الخلفية من موديلات 2021، طراز Honda HR-V ، الذي يتمتع بحقيبة خلفية قابلة لحمل حتى 23 حقيبة على مساحة 58 قدما مربعا.



