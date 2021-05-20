تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 20 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر الريال السعودي، استقراره مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 20 مايو 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه المصري، في تعاملات الخميس، أمام الدولار، والدرهم الإماراتي، فيما ارتفع أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينا الكويتي.

سعر الريال السعودي في مصر

وظل متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عن نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال، نحو 4.12 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 3 بنوك هي، المشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.158 جنيه للشراء، و4.189 جنيه للبيع.

شهادة دولية للاقتصاد المصري

ووضعت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية. تصنيفا جديدا لمستقبل الاقتصاد المصري، خاصة في قطاعي السياحة والتصدير.

وأبقت المؤسسة الدولية، التصنيف الائتماني لمصر بالعملات المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، عند "Stable Outlook"، للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.

وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد المصري، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.

أسعار الدولار واليورو الإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.09 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، أمس.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.13 جنيه للشراء، و22.27 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.20 جنيه للشراء، و22.35 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 51.90 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.91 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع.