فورد F-150 لايتنينج 2022 الكهربائية تنطلق رسمياً “مواصفات وأسعار وصور”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت فورد الستار عن F-150 لايتنينج الكهربائية الجديدة كلياً مع فتح باب الطلب عليها بسعر معقول يبدأ من 40,000 دولار (150,000 ريال) قبل الدعم الحكومي الأمريكي للكهرباء، ويرتفع السعر إلى 90,000 دولار (337,000 ريال) للفئة الأعلى في المجال.

وتتوفر البيك أب الجديدة بعدة بطاريات بمستويات مدى مختلفة مع محركين كهربائيين بقوة تقديرية 563 حصان وعزم دوران 1050 نيوتن متر.

لايتنينج هي أول بيك أب F مزودة بنظام تعليق خلفي مستقل، ما يحسن بشكل ملحوظ من التحكم والراحة، كما تسجل البيك أب معدل حمولة أقصى 907 كيلوجرام ومعدل سحب أقصى 4535 كيلوجرام.

وستتوفر البيك أب ببطاريتين، الأولى بمدى 370 كيلومتر للشحنة والثانية بمدى 483 كيلومتر، مع إمكانية الشحن من 15% إلى 100% في المنزل خلال 8 ساعات وفي المحطة خلال 41 دقيقة بالشواحن فائقة السرعة.

كما بالإمكان استخدام بطاريات البيك أب نفسها لشحن الأدوات الكهربائية وحتى المنازل لثلاثة أيام بالمتوسط، وتشمل مزايا البيك أب 11 مقبس كهربائي مختلف في الصندوق والمقصورة.

وتتميز لايتنينج عن F-150 القياسية بملامح تصميم فريدة تشمل شبك أمامي مغلق وشريط ضوئي LED أمامي جديد في الفئات الأفخم للموديل.. كما أنها أول F-150 مزودة بالنظام الترفيهي SYNC4A بشاشة 15.5 إنش لمسية ضخمة تدعم الأوامر الصوتية وتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي اللاسلكية والتحديثات عبر الهواء وعدد واسع من أحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق لفورد.

