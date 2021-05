لكزس تكشف عن جدول طرح موديلاتها الهجينة والكهربائية القادمة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأت لكزس حملتها الكهربائية بتدشين سيارة LF-Z الاختبارية في مارس الماضي، والتي تمهد لمستقبل السيارات الكهربائية للعلامة في التصميم والتقنيات، مع تخطيط لكزس لطرح 10 موديلات كهربائية وهجينة بالقابس على الأقل بحلول 2025.

والآن أكدت لكزس على تجهيزها لطرح أول سيارة هجينة بالقابس للعلامة لاحقاً هذا العام، وهي السيارات المزودة بمحركات كهربائية بجانب محرك احتراق داخلي مع إمكانية شحنها بالقوابس الكهربائية المنزلية.

كما تنوي لكزس طرح سيارة كهربائية بالكامل في 2022، مع تعهدها بتوفير تجربة قيادة فريدة وعاطفية لا نظير لها في سياراتها البيئية القادمة.

وتنوي لكزس تقديم نسخ هجينة بالقابس أو كهربائية لجميع موديلاتها بحلول 2025، مع توقعها بتفوق المبيعات الهجينة والكهربائية على مبيعات سيارات الاحتراق الداخلي بحلول نهاية العقد الحالي.

