كيا تكشف مواصفات الإصدار الأول الحصري لـ EV6 الجديدة كلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أشهر من تدشين كيا EV6 الكهربائية الجديدة كلياً، بقوة تصل إلى 576 حصان ومدى أقصى 508 كيلومتر، كشفت العلامة الكورية عن الإصدار الأول الحصري للسيارة تمهيداً لطرحها في الولايات المتحدة.

وتشارك EV6 منصتها مع هيونداي أيونيك 5 رغم تنافس السيارتين من الناحية النظرية والاختلافات الواضحة بينهما في التصميم.. وتنوي كيا صنع 1500 نسخة فحسب من الإصدار الأول للموديل.

وتشمل مواصفات الإصدار الأول جنوط 20 إنش وعرض المعلومات على الزجاج الأمامي بتقنية الواقع المعزز للملاحة ومساعد الركن عن بعد.

ونستمر مع المواصفات التي تشمل نظام سمعي Meridian فاخر بـ 14 مكبر صوت وسقف شمسي واسع، مع تزويدها بالدفع الرباعي ومحركين كهربائيين، وسيحصل الإصدار على ألوان خارجية حصرية تشمل “أصفر المدن” و”الرمادي الفولاذي الداكن”.