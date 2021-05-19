فولكسفاجن باسات 2022 تظهر مبكرا في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت الصين طراز فولكسفاجن باسات قبلة الحياة بالإقبال عليه رغم خفوته عالميا، ما حدا بالشركة الألمانية طرح النسخة الأحدث هناك أولا.

وبحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، تعتزم فولكسفاجن طرح نسخة تحديث منتصف الجيل (فيس ليفت) من باسات (2022) مبكرا في الصين.

يأتي هذا بينما يحتضر الطراز في الولايات المتحدة وأوروبا لانتمائه لفئة سيدان.

وكانت آخر نسخة محدثة من طراز باسات تطرح للسوق الصينية، هي نسخة عام 2018، بتصميم مغاير عن الذي طرحت به للسوق الأوروبية في 2015.





ونقل الموقع اللقطات الرسمية لطراز باسات بنسخته الفيس ليفت لعام 2022، نقلا عن فولكسفاجن.

ويطرح الطراز للسوق الصينية بخيارين من المحرك، الأول بسعة 1.4 لتر يتوفر لفئة 280 STI ولفئة 330 TSI، في حين فئة 380 STI من طراز باسات تطرح بمحرك بسعة 2.0 لتر.



