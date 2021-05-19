كيفية الاستفادة من خدمات يلو الإلكترونية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تأسست الوفاق لتأجير السيارات (يلو) في عام 2000، وخلال 20 عاماً، أصبحت احد أشهر الشركات السعودية في قطاع تأجير السيارات، وفي إطار سعيها للحفاظ على ريادتها قدمت يلو لعملائها خدمة تنفيذ الحجز عبر تطبيق يلو (أندرويد، iOS) أو الموقع الإلكتروني، حيث يمكنك بسهولة من خلال هاتفك حجز السيارة، تمديد عقود التأجير دون حاجة لزيارة الفروع، بجانب خصومات دائمة عند الحجز الإلكتروني.

تطبيق يلو





عند فتح التطبيق ستقوم باختيار لغتك المفضلة، ثم السماح للتطبيق بالوصول إلى موقعك الجغرافي وبالتالي ارشادك لأقرب فرع لك، وأخيراً تأتي مرحلة تسجيل الدخول عبر إنشاء حسابك على التطبيق.

بعد ذلك ستدخل إلى واجهة إتمام الحجز والتي تحتوي على بعض البيانات مثل ميعاد استلام وتسليم السيارة واختيار فرع التسليم، ثم النقر على زر حجز، لتظهر لك السيارات المتاحة، والتي يمكن تصفيتها بناء على الأسعار أو الفئة.

بعد اختيار السيارة المناسبة، ستظهر لك رسالة من يلو تؤكد عملية الحجز، مع التزام الشركة بتوفير السيارة في الوقت المحدد، وفي حالة عدم توافر السيارة فإن الشركة تلتزم بترقية مجانية؛ حيث توفر لك سيارة من نفس الفئة ونفس سنة الصنع أو سنة أعلى بدون تكاليف إضافية.

سيظهر الحجز في قائمة حجوزاتك، كل ما عليك فعله هو الضغط فوق تنفيذ الحجز، وسوف تظهر لك تفاصيل عقد الإيجار، حيث سيمكنك قراءة كافة الشروط والأحكام بعد الموافقة عليها، ستظهر لك الطلبات الإضافية والتي تتضمن نوع التأمين الخاص بك مثل درع الوفاق أو درع الوفاق بلس للتأمين ضد الحوادث.

بعد توقيع العقد، تظهر لك كافة التفاصيل المالية للعقد، ويمكنك الدفع الكترونياً إذا لم يكن حجزك مسبق الدفع، ثم تظهر لك شاشة تفويض السيارة، حيث ستقوم بإضافة رمز التفويض الخاص بك من خدمات تم المرورية، وبعد ذلك تصلك صورة العقد على جوالك.

موقع يلو

وبالإضافة إلى التطبيق يمكنك حجز سيارتك من خلال الموقع الخاص بالشركة، فقط قم بالدخول إلى الموقع وتسجيل الدخول.

ثم اختيار فرع الإستلام والتسليم وتحديد موعد ومدة التأجير، ثم اضغط على ابحث.

ستظهر لك كافة السيارات المتاحة ويمكنك اختيار السيارة المناسبة لك.

بعد ذلك ستظهر لك رسالة من يلو تؤكد عملية الحجز، مع التزام الشركة بتوفير السيارة في الوقت المحدد، وفي حالة عدم توافر السيارة فإن الشركة تلتزم بترقية مجانية؛ حيث توفر لك سيارة من نفس الفئة ونفس سنة الصنع أو سنة أعلى بدون تكاليف إضافية.

ويمكنك بعد ذلك تنفيذ الحجز من قائمة حجوزاتك واتباع الخطوات.

موقع يلو لتأجير السيارات: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909