مرسيدس بنز SL الشهيرة.. مقارنة شيقة بين الأسوأ والأفضل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كان طراز SL من أنجح السيارات التي قدمتها ماركة مرسيدس عبر تاريخها وأحد أكثرها تميزا، لتصميم أبوابه الاستثنائي.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن أبرز مجموعة موديلات طرحتها مرسيدس من هذا الطراز عبر تاريخه، وقام بفرز النسخة الأفضل منه، عن النسخ الأسوأ، للراغبين في اقتنائه من عشاق السيارات الكلاسيكية.

وضمن قائمة الأفضل، قال هوت كارز، إن من أفضل النسخ التي طرحت من مرسيدس SL، نسخة SL 73 AMG التي طرحت ما بين عام 1997 وحتى عام 2001.





ونسخة Mercedes-Benz 300 SL Coupe التي طرحت من طراز SL في الفترة ما بين عام 1954 وحتى عام 1963.





وأيضا نسخة Mercedes-Benz 280 SL التي طرحت من طراز SL في الفترة ما بين عام 1963 وحتى عام 1971.





وضمن الأفضل جاءت أيضا نسخة Mercedes-Benz SL 65 AMG التي طرحت من طراز SL في الفترة ما بين عام 2012 وحتى عام 2019.





وضمن الأفضل جاءت أيضا نسخة Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series التي طرحت من طراز SL في الفترة ما بين عام 2008 وحتى عام 2011.





وفيما يخص قائمة أسوأ النسخ التي طرحت من طراز SL عبر تاريخ، جاء في مقدمتها نسخة Mercedes-Benz SL 63 AMG التي طرحت من طراز SL في الفترة ما بين عام 2008 وحتى عام 2011.





ونسخة SL 350 التي طرحت من طراز SL في الفترة ما بين عام 2012 وحتى عام 2014.





و نسخة Mercedes-Benz 300 SL التي طرحت من طراز SL في الفترة ما بين عام 1981 وحتى عام 1985.





ونسخة Mercedes-Benz SL320 Soft Top التي طرحت من طراز SL في الفترة ما بين عام 1994 وحتى عام 2001.





ونسخة Mercedes-Benz SL350 التي طرحت من طراز SL في الفترة ما بين عام 2002 وحتى عام 2006.



