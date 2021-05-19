مرسيدس: التحول للسيارات الكهربائية سيلغي عشرات الآلاف من الوظائف!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت دايملر المالكة لمرسيدس تصريحات أخيرة تؤكد فيها على مسارها لإلغاء محركات البنزين والديزل من مجالها قبل 2039.

وصرح المدير التنفيذي للمجموعة الألمانية، أولا كالينيوس، إن الطلب المرتفع على سيارات مرسيدس الكهربائية دعم جهود الشركة لإلغاء محركات الاحتراق الداخلي بالتدريج على مدار العقدين القادمين.

ويُذكر أن مرسيدس أكدت للمستثمرين منذ أشهر أنها لن تتخلى عن سيارات البنزين والديزل قبل الموعد المحدد في 2039، مع استخدام مبيعات هذه السيارات كمصدر ربحي لتمويل الاستراتيجية الكهربائية للعلامة.

وقد سجلت مرسيدس بيع 16,000 سيارة كهربائية و43,000 سيارة هجينة حول العالم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ما يمثل 10% من مجمل مبيعاتها العالمية.

ولكن ماذا عن تأثير التحول الكهربائي على الوظائف؟.. اعترف رئيس دايملر إن تجميع المحركات الكهربائية يتطلب جهداً أقل من تجميع محركات الاحتراق الداخلي، ما قد يؤدي لإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف خلال الأعوام القادمة، وهو توجه قد يتكرر مع صانعات السيارات الأخرى.