كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أثير الكثير من الجدل مؤخراً بسبب نقل النجم البرتغالي ولاعب نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، لأسطول سياراته الفخمة ليلاً من مدينة تورينو الإيطالية، حيث يقول البعض أنه يفعل ذلك تمهيداً لرحيله الوشيك عن ناديه الحالي.

يُذكر أن عقد كريستيانو البالغ من العمر 36 عام لن ينتهي قبل العام المقبل، لكن هُناك أحاديث كثيرة ترددت عن إمكانية مغادرته للفريق قبل انتهاء عقده، لتُثار الشكوك بشكل أكبر بعد تصوير مقطع فيديو لشركات النقل تقوم بشحن سياراته في وقت متأخر من الليل.

الحقيقة أن نقل سياراته ليس دليلاً على مغادرته أو بقائه في النادي الإيطالي، حيث كشفت تقارير إيطالية أن رونالدو لم يقرر مستقبله بعد وفقاً لمصادر مقربة من اللاعب، وأن نقله لسياراته هو أمر اعتيادي يقوم به دائماً قبل العُطلات.

كما تقول تقارير أخرى أن نقل سيارات رونالدو هي لأسباب تتعلق بالصيانة لأن معظم سياراته عادة ما يتم فحصها في ألمانيا، ويبقى مستقبل النجم البرتغالي غير معلوم، خاصة وأن ناديه يوفنتوس مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.