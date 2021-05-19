صور.. تعرف على سيارات أسطورة هوليوود "مارلين مونرو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كغيرها من نجوم هوليوود الكبار، امتلكت النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو مجموعة متميزة من السيارات من حقبة الخمسينيات.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن مجموعة السيارات التي اقتنتها مونرو، والتي وصفها بأنها تتميز بالقيمة، وليس العدد كغالبية نجوم هوليوود العاشقين لامتلاك أسطول من السيارات.

وتتكون مجموعة سيارات مارلين مونرو من ثلاث سيارات كلاسيكية فخمة، من ضمنها طراز Ford Thunderbird موديل عام 1956، الذي طرح للأسواق بمحرك بسعة 5.1 لتر ذي معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 10.2 ثانية.

وكان قد بيع هذا الطراز في مزاد علني عام 2018، وصلت خلاله قيمته السوقية لـ490,000 دولار.





من بعده، ضمت القائمة طرازا من كاديلاك كان من أبرز سيارات مونرو، هو طراز Cadillac Series 62 Convertible موديل عام 1954.

وذكر الموقع أن هذا الطراز حصلت عليه مارلين في الخمسينيات، مقابل اختيارها كنجمة لحملة دعائية لماركة عطور شهيرة.

وعمل هذا الطراز بمحرك قوي، من فئة V8، بسعة 5.4 لتر، ينتج قوة 230 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ104 أميال في الساعة.





في ختام القائمة، جاء طراز آخر من كاديلاك، كانت تقتنيه مارلين مونرو ضمن مجموعتها الخاصة، هو طراز Cadillac Series 62 Eldorado Convertible موديل عام 1953، وتوفر هذا الطراز وقت طرحه بمحرك V8 عملاق بسعة 5.4 لتر.



