أول نظرة على فورد F-150 لايتنينج الكهربائية أثناء تجربة الرئيس الأمريكي لها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تُخطط فورد للكشف عن اف 150 لايتنينج الكهربائية بالكامل الليلة، وها هي تظهر بدون تمويهات أثناء زيارة الرئيس الأمريكي بايدن لمصنع “روج” لصناعة السيارات في ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية.

تظهر السيارة بدون أية تمويهات خلف بايدن أثناء إلقائه لخطاب في المصنع، ونشك أن ذلك أمر غير مقصود من شركة فورد، لأن السيارة كانت واضحة تماماً في الخلفية.

تتميز السيارة بمصابيحها الأمامية الجديدة، وشريط الاضاءة ليد الذي يصل بينها، كما تمتلك شبك أسود لامع غير وظيفي، ويظهر المصد الأمامي مشابهاً لـ اف 150 التقليدية، وكذلك المرايا الجانبية والزجاج الأمامي.

يجدر بالذكر أنه قد أتيجت الفرصة لبايدن أثناء زيارة المصنع لاختبار قيادة نموذج أولي مموه من اف 150 لايتنينج، ليذكر بعدها أنها تسارعة من 0 إلى 96 كم/س في حوالي 4.3 أو 4.4 ثانية، في حين لم تذكر الشركة بعد أرقام التسارع الرسمية.

وفي النهاية، زيارة بايدن للمصنع كانت للترويج لخططه لتطوير البنية التحتية الخاصة به، والتي ستشمل مليارات الدولارات من الاستثمارات في تطوير السيارات الكهربائية.