أسرع السيارات السيدان في اجتياز مضمار "نوربورجرينج".. وحوش الـ7 دقائق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرف مضمار Nürburgring، كأشهر حلبات السباق المخصصة لاختبار السيارات في العالم، وتكتسب السيارات الحديثة سمعة طيبة من نجاحها به.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، الموديلات السيدان المتوفرة حاليا بالأسواق، صاحبة أسرع توقيت في تجاوزها لمضمار Nürburgring.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز Mercedes GT63 AMG S السيدان، الذي نجح في تجاوز المضمار خلال 7 دقائق و 23 ثانية، بمحرك ينتج قوة 630 حصان بعزم دوران 644 لفة/قدم.





و طراز Jaguar XE SV Project 8 السيدان، الذي نجح في تجاوز المضمار خلال 7 دقائق و 23 ثانية، بمحرك ينتج قوة 592 حصان.





و طراز Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio السيدان، الذي نجح في تجاوز المضمار خلال 7 دقائق و 32 ثانية، بمحرك ينتج قوة 503 حصان.





و طراز BMW F90 M5 Competition السيدان، الذي نجح في تجاوز المضمار خلال 7 دقائق و 35 ثانية، بمحرك ينتج قوة 260 حصان.





و طراز Pre-Production Taycan Turbo السيدان، الذي نجح في تجاوز المضمار خلال 7 دقائق و 42 ثانية.





و طراز Volvo S60 Polestar السيدان، الذي نجح في تجاوز المضمار خلال 7 دقائق و 51 ثانية، بمحرك ينتج قوة 362 حصان.





و طراز Cadillac CTS-V السيدان، الذي نجح في تجاوز المضمار خلال 7 دقائق و 59 ثانية، بمحرك ينتج قوة 556 حصان.





و طراز Chevrolet Cobalt SS Turbo السيدان، الذي نجح في تجاوز المضمار خلال 9 دقائق و ثانيتين، بمحرك ينتج قوة 260 حصان.





و طراز Jaguar S-Type TDV6 السيدان، الذي نجح في تجاوز المضمار خلال 9 دقائق و 12 ثانية، بمحرك ينتج قوة 201 حصان بعزم دوران 321 لفة/قدم.



